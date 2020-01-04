外國學者眼中韓國政治的“復仇文化”. January. 04, 2020 07:47. . 吉·索爾曼曾作為法國著名學者在韓國訪問過100多次，他在4日接受《東亞日報》新年采訪時評價稱：“韓國政治陷入了復仇的深淵。”他說：“把前任總統送進監獄是件令人吃驚的事情”，“政權更叠不是復仇，但每壹次選舉都會有復仇。”這句話讓我明白，井裏邊我對妳對、妳爭我奪、來不及思考的我們整體面貌，在井外是怎樣被看待的。不僅是吉·爾索曼，似乎任何壹個外國學者都做出了類似的評價。 兩名前任總統在審判結束之前就被關進監獄，而將政府和司法部的大多數高層職員視為積弊進行清算的過程，在外國人眼中確實會被看成是復仇。從壹個個真相大白的青瓦臺“柳在秀監察安撫”疑惑、“蔚山市長介入選舉”疑惑等來看，令人擔心重復出現壹旦政權交替又會有人接二連三入獄的事態。這種恐懼感使執政勢力產生了無論如何都不願放棄權力的執著，從而引發了與群小政黨勾結起來修改選舉法和毫無壹貫性的“兔死狗烹”式的檢察改革嘗試。 朝鮮王朝的歷史告訴我們，血腥的士禍的壹再出現所帶來的危害，難道現在我們不是在進行類似的復仇嗎？吉·索爾曼表示：“民主主義重要的不是行使權力，而是對另壹方的尊重”，“在韓國政治上看不到尊重另壹方的概念。”雖然通過民主抗爭艱難地實現了民主主義，但作為民主主義基礎的對另壹方的尊重精神似乎微不足道。只有克服近代的復仇文化，韓國政治才有未來。 此外，對於韓國進步勢力視作罪惡的財閥系統等，吉·索爾曼提出了外人眼中的其他視角。他說：“財閥在打造韓國目前的地位方面發揮了很大的作用，應該理解這壹歷史性功能”，“財閥本身並不是問題，壹些行業被財閥壟斷才是問題，所以需要像美國壹樣進行處理，把財閥分成幾個不同的部門。”應該承認韓國在世界市場競爭時財閥所擁有的效率性，並考慮如何根據變化的經濟環境和守法秩序進行改革。

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