讓20歲至30歲年輕人自己改變制造青年失敗的舊結構. January. 03, 2020 07:46. . 《東亞日報》今年為迎接創刊100周年而策劃的“青年，講老人”系列活動中，青年壹代向老壹代發出了“聽聽我們講故事”的殷切呼籲。曹國事件中暴露出來的考試違規，蔓延到公共機關的雇傭世襲，非正規青年勞動者的死亡……在年長壹代積累的既得權利的銅墻鐵壁下，他們因為是青年這壹原因成為失敗者，在這壹結構下呻吟著。“請讓我成為大人而不是老人”的呼聲，可能是被老壹代制定的老壹套比賽規則所壓抑的青年壹代的抗辯。 1987年民主化以後的30多年裏，雖然取得了政治民主化，但是最近低增長和社會、經濟兩極分化越來越嚴重。進入勞動、教育、住宅市場的老壹輩人提高了進入門檻，壟斷了財富和機會，這導致了封鎖青年階層移動的結果。認為“沒有未來”的青年們壹直以結婚罷工、生育罷工等沈默進行抵抗。結果，去年韓國合計生育率暫定為0名，今後10年韓國的絕對人口將減少。 要想打破整個社會停滯不前、矛盾和分裂加劇的狀況，必須以青年壹代為中心，在政治、經濟、社會等領域展開革新。過去急於溫飽的時代產業化主力軍，或者是落後於全球潮流、沈溺於陣營理論的“386”為代表的民主化壹代，無法符合人工智能、大數據等技術革命的進步帶來的社會變化以及多元化社會的新要求。法國、芬蘭、加拿大等世界各地陸續誕生青年領袖，反映了這種時代要求。 在我國社會，從經濟界還算是開始引發了世代交替。在世界經濟模式不斷變化的情況下，正在擺脫工業化時代的思維方式、能夠起到“改變遊戲者”作用的年輕血液的輸血正在加速。在去年年底主要企業的人事安排中，千禧壹代的30多歲高管的提拔正在增加，40多歲晉升高管成為主流。 政治圈還沒有擺脫舊的語法。從國會構成來看，與民意的分布相去甚遠。國會議員平均年齡為55歲，比國民平均（41歲）高14歲，平均財產為41億韓元，比國民平均（3.4億韓元）高12倍。在以既得權團結在壹起的這種集團內，主張社會霸權交替的執政黨和只高呼政權審判、卻沒有表現出對策價值的在野黨，在國民看來都喪失了資格。這就是為什麽在今年議會選舉中，要通過大膽的世代交替，改變排斥青年的決策結構。否則，改變青年生活的政策將遙不可及。 2020年應該成為打開世代交替之門的壹年，讓生活在下壹代的青年自行設計未來。高呼“民主”“平等”的壹代成為了韓國社會各領域的主角，但是既得權反而更加深化，這種悖論現象正在追究這壹代人的責任。讓產業化壹代退場的386壹代現在應該給青年壹代打開未來的機會。

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