對韓國很好奇……敲打搜索窗口的世界各國人民. January. 03, 2020 07:46. . 2019年壹年過去了。不僅是2019年，2010年代（2010年至2019年）也在壹瞬間走掉了。韓國其間也發生了很多變化，世界也經常熱切關註韓國。在今天的文章中，我們想通過搜索引擎谷歌趨勢來觀察壹下，全世界的人們為了解2019年和2010年代有關韓國的內容中搜索最多的是什麽。 據調查，2019年與韓國有關，搜索次數最多的國家（地區）依次為韓國、朝鮮（雖然量不大）、日本、越南、臺灣、中國、加納、新加坡、緬甸、菲律賓、馬來西亞等，東亞國家對韓國表現出濃厚的興趣。去年檢索韓國最多的關鍵詞也是“韓國”，按多少排列分別是日語、英語、越南語、漢語和韓語順序。排在“韓國”後面搜索最多的，是越南語的“韓國電影”和日語的“新聞”。 與2018年相比，去年與韓國相關的熱門檢索詞大部分是日語。用日語搜索較多的是“韓國GSOMIA（韓日軍事情報保護協定）”“韓元-美元”“出口韓國限制”“藍色餐廳韓國電視劇”等。而在其他語言中，檢索頻率較高的，越南語為“韓國電影”，英語為“韓日貿易戰”，西班牙語為“厄瓜多爾-大韓民國”，韓語為“韓國對香港”。 去年韓國相關檢索最多的時候，是韓日貿易矛盾加劇的8月。當月與韓國相關的最多搜索詞大部分都是用日語搜索的。當時用日語檢索的人氣關鍵詞有“韓國對日本人施暴事件”“韓國撕毀韓日軍情協定”“韓日軍情協定韓國反應”“韓國韓元”“韓國旅行還可以嗎”“韓日軍事協定”“輕松了解韓國問題”“秘密之門韓國電視劇主要情節”等。韓國相關檢索最熱的時候8月2日，日語檢索詞有“韓美日外長會談”“韓日貿易戰爭的原因”“韓國和日本哪壹方正確”“做賊心虛（韓國國會議長文喜相有關韓日關系的講話）”等。排在8月之後，與韓國相關的檢索最熱的其他日子是7月13日（日語檢索“韓國天空之城”）、6月15日（烏克蘭語檢索“烏克蘭-大韓民國U-20足球賽”）、1月25日（阿拉伯語檢索“卡塔爾對韓國足球賽”）等。1月19日各國語言檢索最多的是“韓國對巴西足球賽”。 概括起來，去年主導韓國相搜索詞的是與日本的矛盾關以及足球比賽。因為韓日貿易矛盾，日本對韓國的關註也提高了，相關檢索也在壹個多月裏居高不下。至於足球，在與韓國交戰的國家中有很多關於韓國的檢索。從2010年代的搜索趨勢來看，韓國、朝鮮、越南、澳門、日本、臺灣、香港、緬甸、新加坡、中國等國家（地區）的搜索次數相對較多。查看這壹時期最受歡迎的檢索語，日語中有“kaikai”、“樹木的女人知韓派宣言（與日本人氣博客相關）”“保守快報”“泡菜快報”“韓國的反應”等，英語最多的檢索詞是“大韓民國萬歲”“BTS”“EXO”“跑男”等。 2010年代與韓國相關的搜索更多的時間是2018年6月（與世界杯相關）、2018年2月（平昌冬奧會期間朝鮮第壹副部長金與正來訪）、2014年6月（與世界杯相關）、2019年8月（韓日兩國貿易糾紛）、2010年6月（與世界杯相關）、2014年4月（與“世越號”相關）、2012年8月（朴鐘佑獨島慶祝倫敦奧運會）。在2010年代，壹個軸心是奧運會，另壹個軸心是K-POP，似乎對韓國產生了濃厚的興趣。普通人來到韓國的契機主要是“娛樂”。我認為足球和K-POP可以打開對話的大門。去年，韓日貿易矛盾似乎是過去10年裏對韓日關系影響最大。指望韓日問題僅通過公共外交就能夠解決，問題無疑太深、太復雜。但是，為了日本人能夠安全地繼續與韓國進行交流，有必要做出努力。

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