“跨越大西洋的浪漫愛情”...T S艾略特的情書公開. January. 03, 2020 07:48. by 任寶美 bom@donga.com. 以“四月是最殘忍的月份”這一句子而聞名的英國詩《荒原》的作者T S艾略特(1888~1965年)與疑似戀人的女教授進行交流的1131封書信時隔51年之後被公開。 《衛報》等外國媒體1日(當地時間)報道稱，美國新澤西州普林斯頓大學從2日開始將在大學圖書館內公開，艾略特26年間向密友兼賦予其作品靈感的“繆斯女神”埃米利•海爾(1891~1969年)發送的書信。在校學生、教授、研究人員均可查閱，但不在網上公開。這些信件一直由普林斯頓大學圖書館保管，共分裝在12個箱子裏。去年10月，圖書館職員們打開一直封存的箱子，進行公開準備。 兩人在艾略特就讀美國哈佛大學的1912年在馬薩諸塞州劍橋首次相遇。 兩人在1927年艾略特移居英國後也繼續交往。海爾是波士頓人，在加利福尼亞的一所大學教戲曲。特別是1930年至1956年，兩人的書信往來持續了26年，並留下了此次公開的信件。 1956年，海爾以“請將信件封存到兩人死後50年”的條件，捐給普林斯頓大學。艾略特和海爾分別於1965年和1969年去世。也就是說，海爾去世51年後的今年，這些信件將被公開。海爾選擇普林斯頓大學作為捐贈地的原因，在該大學制作美國學項目的威拉德•索夫教授起到了很大的作用。捐款當時，海爾曾表示，“因為我們之間長久的友情，我想送給普利斯頓大學一份禮物。” 學者們認為，通過這些信件，可以對此前傳聞不斷的海爾與艾略特的關系進行研究。部分人主張，開始書信交流時艾略特和第一任妻子不和，有很大的失落感；艾略特在自己第二次結婚前曾要求“焚燒信件”等，鑒於以上理由認為兩人是戀人關系。艾略特在書信交流結束後的第二年，即1957年再婚。“TS艾略特學會”的前學會會長，美國密蘇裏大學英文系教授弗朗西斯•迪基期待地表示，“我們會告訴大家人們好奇的兩人的關系是否是跨大西洋的浪漫愛情。” 艾略特1888年出生於密蘇裏州聖路易斯，因《荒原》、《傑-阿弗雷特•普弗洛克的戀歌》等作品被譽為20世紀英美地區最著名的詩人。特別是《成為智慧貓的指南》成為了著名音樂劇《貓》的基礎。

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