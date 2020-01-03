“孫興慜即將回歸但凱恩卻傷了”，穆裏尼奧“崩潰”. January. 03, 2020 07:48. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 托特納姆熱刺隊在下半場第31分鐘的時候仍以0比1的比分落後於對手南安普敦隊。這時熱刺隊主帥何塞•穆裏尼奧突然走到對方替補席那邊。然後，他低頭看了南安普敦隊主教練寫的戰術手冊。當值比賽主裁判向穆裏尼奧出示了一張黃牌，以懲戒他離開本方技術區後犯下的“荒唐行為”。穆裏尼奧冷冷地點了點頭，承認了自己的錯誤。賽後他說：“因為我無禮，黃牌是正當的。”盡管如此，對於“是否偷看過對方的戰術”的提問，他回答稱“看不懂寫的是什麽”。 在主教練的“作弊風波”中，托特納姆熱刺隊2日在英國南安普敦結束的英格蘭足球超級聯賽(EPL)第21輪客場比賽中以0比1敗北。本場未能取得積分的托特納姆熱刺隊只停留在了第6位(積30分•2日基準)。南安普敦隊則攀升至積分榜第12位(積25分)。 本賽季攻入10粒進球，起到“終結者”作用的孫興慜(28歲)停賽留下的空白很大。去年12月23日，孫興慜在與切爾西的比賽中因粗魯的犯規被罰下場，被禁賽3場，因此他缺席了當天的比賽。在孫興慜缺陣的3場比賽中，托特納姆熱刺隊僅積4分(1勝1平1負)。穆裏尼奧說，“我們無法利用孫興慜，這場比賽打得非常艱苦。” 孫興慜有望通過5日與米德爾斯堡隊的英格蘭足總(FA)杯比賽復出。本賽季攻入17球的哈裏•凱恩在與南安普敦隊的比賽中腿筋受傷(通常恢復時間4周)，孫興慜肩上的擔子更重了。穆裏尼奧主教練表示：“孫興慜即將回歸，但凱恩會缺席球隊接下來的幾場比賽。雖然情況很艱難，但我們會盡全力克服危機。”

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