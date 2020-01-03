李在镕“要創造歷史”，在半導體現場開始新年首次經營活動. January. 03, 2020 07:48. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 三星電子副會長李在镕2日訪問了新一代半導體研究現場，他表示，“過去的業績並不能保障未來的成功。歷史不是等來的，而應由我們自己去創造。” 有分析認為，李副會長在半導體開發現場開始新年第一個經營活動是為了再次強調三星去年對外宣布的“系統半導體世界第一”的願景。 ○ “拋棄錯誤的慣例 走向未來” 李副會長當天上午參加了在首爾中區大韓商工會議所國際會議場舉行的“2020庚子年新年會”後，直接去了京畿華城市半導體工廠。在半導體研究所，他聽取了三星電子在世界上首次開發的“3納米工程技術”的報告後，與DS(半導體)部門社長團一起討論了新一代半導體戰略。DS(半導體)部門長(副會長)金基南、矽代工事業部長(社長)鄭恩承等出席了當天的座談會。 李副會長在座談會上囑咐道，“要果斷地廢除錯誤的慣例和思考方式，勇於開拓新的未來。”他還表示：“我們要牢記，與我們的鄰裏、我們的社會一起分享，共同成長是我們的使命，也是達成百年企業的必經之路。” 三星電子的新年會是在李副會長沒有出席的情況下，於當天上午9點由金副會長主持召開的，但有分析認為，李副會長的現場信息實際上帶有三星的“新年史”性質。核心信息是，在內外不確定因素不斷增多的情況下，集團將通過技術創新實現系統芯片第一的目標，並履行社會責任。 值得一提的是，3納米半導體采用了新一代技術(GAA•Gate All Around)，該技術可以克服導線微細化的局限。與三星最近完成工程開發的5納米產品相比，該技術可以減少35%以上的芯片面積，並能減少50%的消費電力，但性能(處理速度)可以提高約30%。被認為是實現系統半導體第一目標的新一代技術。 ○ 市民團體和法律界關註三星是否守法 另一方面，三星計劃盡快成立以前大法官金知衡為委員長的“守法監視委員會”，加快確立守法監視體系的速度。 由6名外部人士和1名內部人士組成的守法監視委員會由此前一直批判三星的市民團體活動家、法律界人士、教授等組成。其意誌是，擺脫內部指向性的決策體系，以外部看待三星的多種視角為標準進行決策。此前，負責李副會長駁回重審的首爾高級法院刑事1部(部長審判官鄭準英)表示：“即使從政治權力者那裏收到(賄賂)要求，如果不想回應，請在下次審判日期(1月17日)之前，對該怎麽做提供答復。”對此，三星的新未來願景算是給出了將竭力履行“社會責任”的答復。 據悉，三星在去年12月17日召集電子、金融、建設等7個主要子公司的社長，討論了設立守法監視委員會的問題，決定各子公司通過與委員會簽訂某種協議，遵守該規定。三星沒有單獨的控股公司或集團企劃調整室，因此每個子公司雖然都討論過強化理事會的守法監督體系的方案，但最後一致認為，應該建立新的監督機構。 一名財界相關人士表示：“每個子公司都運營著compliance(守法經營)委員會及小組。守法監視委員會不是要代替這個，而是要聯結各子公司的compliance項目，實踐強度更高的守法經營。”

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