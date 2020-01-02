金正恩宣布“正面突破”的長期戰，強迫走“饑餓之路”. January. 02, 2020 08:03. . 朝鮮昨天沒有發布國務委員會委員長金正恩的新年賀詞，而是公布了直至前壹天、為期四天的勞動黨中央委員會全體會議的演說內容。金正恩在演說中提出所謂的“正面突破戰”路線，闡明將持續開發核、導彈等戰略武器，並且威脅打破暫停進行核試驗和發射洲際彈道導彈的承諾。不過，他表示“強化遏制力的廣度和深度將根據美國今後對朝鮮的立場而上調”，為朝美對話留下了余地。 從金正恩的演講中，到處可以讀出朝鮮現在所處的困惑處境。金正恩始終抨擊“美國強盜的雙重行動”，並恐嚇稱，“世界不久將看到新戰略武器”“將實行沖擊性的實際行動”。但另壹方面，金正恩也表示，“現實是我們確實需要有利於經濟建設的對外環境”，承認朝鮮處於左右為難的境地。 也許正因如此，金正恩在闡明對外強硬挑釁的同時，沒有越過將導致朝美關系破裂的紅線（禁止線）。朝鮮盡管此前自己提出了年底時限，但去年沒有進行“聖誕節禮物”挑釁，也沒有公開闡明壹年前預告的“新道路”。特別是針對中斷核武器和發射洲際導彈的承諾，雖然表示“我們繼續單方面被捆住的根據已經消失”，但並沒有宣布將毀棄承諾或中斷朝美談判。 朝鮮雖然采用“正面突破”的代替路線，但那事實上和宣布短期內將延續從去年底開始持續出現的緊張局面的加時賽沒有什麽兩樣。金正恩表示，“朝美之間的僵局不可避免地具有長期性”，反而主張“時間在我們壹方”。其邏輯是，針對拒絕解除對朝制裁的美國，朝鮮將毫不中斷地繼續核、導彈開發，那麽最終隨著時間的推移，自己的核能力也會提升而不可逆轉。 越是這樣，就越會不得不加強對朝鮮的制裁，但金正恩完完全全把痛苦轉嫁到國民身上。自力更生和自給自足，即預告了“長期貧窮”“勒緊褲腰帶也壹定要自力富強”。這壹對策無非就是諸如國家的指導和管理、節約精神體制化、無條件限期完成等催逼之術而已。金正恩雖然聲稱“不能期盼華麗的轉身而出賣尊嚴”，但為了自己的尊嚴而餓死居民的領導人，不應該存在於世界上。

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