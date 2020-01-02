戈爾迪亞斯之結. January. 02, 2020 08:03. by 美術評論家 . 比人大的黑老鼠圍成壹圈。向外側仰著身子，擡起了前腳。想往前走，但尾巴綁在壹起，動彈不得。德國雕塑家卡塔琳娜·弗裏奇的《鼠王》以強烈的形象和壓倒性的規模，在1999年威尼斯雙年展上引起轟動。作家為什麽偏偏把老鼠作為作品的主題呢？ 弗裏奇不僅以老鼠為主題，而且也以制作在蛇、雞、大象、教皇等家喻戶曉的形象之上塗以黑色或強烈的原色的雕塑而聞名。弗裏奇從傳說或童話中得到作品的靈感，將這部作品也刻畫成小時候聽過的“鼠王”的形象。老鼠在佛教文化圈是勤勞、智慧和富饒的象征，但在西方，它長期以來被看作是與黑死病有關的不良征兆。 意為“鼠王”的德語“Rattenk¨onig”，是指尾巴相互捆綁的老鼠群。這是比喻壹系列不愉快、各種事件交錯纏雜時所說的話。作者說，這些老鼠是自己的自畫像，表現了“就像戈爾迪亞斯的繩結壹樣，太扭曲了，根本無法逃脫”。希臘神話中的戈爾迪亞斯用復雜的繩結把自己的車捆在神殿柱子上。神示說，解開這個結的人將是亞洲之王，很多人進行了挑戰，但都失敗了。終於出現了解開這個結的人，他就是亞歷山大大帝。亞歷山大其實不是打開了繩結，而是壹刀切斷。源於此的“戈爾迪亞斯之繩結”成了比喻通過轉換思路輕松解決看似復雜的問題的話。 作者的信息非常明確。這些老鼠是長期在壹起，尾巴相互粘連的命運共同體。照這樣下去，肯定會全軍覆沒。為了生存，必須做出決斷。無論是工作還是關系，誰都會遇到復雜而困難的情況。解決對策也許出乎意料地簡單。

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