用韓語群唱...BTS開啟美國新年. January. 02, 2020 08:12. by 朴湧 parky@donga.com. 去年12月31日(當地時間)，世界韓流熱潮的主角防彈少年團(BTS)成員們站在了美國最大的迎新活動—紐約曼哈頓時代廣場的“Ball drop(落球儀式)”舞臺上。這是韓國歌手繼2012年憑借《江南style》獲得全球人氣的歌手PSY之後第二次登上該舞臺。當天BTS的樣子，通過2500萬名美國人收看的ABC迎新年節目《New Year's Rocking Eve》，向全美進行了現場直播。 “10, 9, 8…1，2020年，新年快樂！” 時代廣場建築屋頂上的大型“水晶球”在落下60秒後，爆發出了宣告2020年到來的華麗火花和吶喊聲。在《友誼天長地久》(Auld Lang Syne)和弗蘭克•辛納特拉的《紐約紐約》中，隊長Rap Monster(RM)等BTS成員在舞臺上與美國著名歌手波茲•馬龍等擁抱致意，相談甚歡。 RM當天向主持人瑞安•西克萊斯特表達了自己的感想，“這是從6歲開始‘獨自在家’看到的情景。”雖然有各種各樣的歌手出演，但是能登上倒計時舞臺的人很少。這等於承認了BTS與世界級明星並肩而行的事實。此前，BTS還在舞臺上表演了《Make it Right》和《為渺小之物而作的詩》(Boy With Luv)。超越種族的粉絲們用韓語跟著唱BTS的歌曲，繼續著“群唱”。在體感溫度0度的寒冷天氣下，BTS的粉絲們早早就來到時代廣場為偶像加油助威。 紐約警方(NYPD)為了保證當天近100萬人出席的活動的安全進行，首次投入了監視用無人機，對安保格外用心。去年12月28日，紐約州北部方向約50公裏外的紐約州蒙西市的某拉比(猶太教神職人員)家中舉行了猶太教節日“光明節”，當時白人男子格萊普頓•托馬斯(37歲)侵入派對現場，大肆揮舞兇器，刺傷5人等，最近這種反猶太主義犯罪不斷發生。 紐約警方當天在時代廣場周圍設置了無人機外金屬探測儀、放射能探測儀等，一帶的窨井為了安全起見也被封存。此外，參加活動的人員還被禁止攜帶大包、背包、個人無人機、酒水等物品入場。

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