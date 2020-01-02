金正恩提出“正面突破戰”，威脅要廢除“暫停期”. January. 02, 2020 08:12. by 黃仁瓚記者、常駐華盛頓記者 李正恩 hic@donga.com,lightee@donga.com. 朝鮮國務委員會委員長金正恩就中止核試驗和發射洲際導彈表示：“（現在）已經沒有了單方面被束縛於那種承諾的根據。”這暗示了朝鮮有可能重啟過去兩年間為了朝美無核化談判而保持克制的核試驗和發射洲際導彈。他還說：“世界不久將看到（朝鮮的）新戰略武器。”韓國軍方內外都提出了多彈頭或固體燃料推進的洲際導彈挑釁的可能性。隨著金正恩大舉拋出有可能被解釋為朝鮮宣布放棄核武器暫停期的“語言炸彈”，新年伊始韓半島局勢就開始動搖。 據《勞動新聞》1日報道，金正恩在去年12月28日至31日舉行的勞動黨中央第七屆五次全體會議上表示：“為了徹底獲得我們人民遭受的痛苦和被遏制的發展的代價，我們將采取沖擊性的實際行動”，“我們絕對不會允許不知羞恥的美帝利用朝美對話來實現陰險的目的。”金正恩當天23次強調“正面突破戰”，並表示，“為了粉碎敵人的封鎖制裁活動，必須朝著正面突破戰前進。” 金正恩曾經宣稱的“新道路”被具體化為“正面突破戰”，朝鮮則通過自力更生和加強武力進入了與美國的長期戰態勢。金正恩表示，“如果美國堅持敵視朝鮮的政策，朝鮮半島（韓半島）將永遠不會實現無核化”，暗示有可能中斷無核化談判。同時他還表示，“將根據美國今後針對朝鮮的立場上調我們強化遏制力的幅度和深度”，並未完全關閉朝美對話的可能性。美國總統特朗普當地時間去年12月31日在佛羅裏達州海湖莊園會見記者時，就金正恩的發言表示：“我們簽署了關於無核化的合同。我認為他（金正恩）是遵守承諾的人。” 青瓦臺在外界的憂慮中沒有表明立場。統壹部發表評論說：“我們註意到朝鮮提及‘將看到新的戰略武器’”，“如果將其付諸行動，將不利於無核化談判和韓半島和平進程。”

한국어