本斯克導演的首爾市立交響樂團，首個賽季日歷上密密麻麻地排滿27個節目. January. 02, 2020 08:12. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 即將開始新任音樂導演奧斯莫•本斯克的第一個賽季的首爾市立交響樂團將27個豐富的節目牢牢地壓在了新年日歷上。除了5場室內樂系列演唱會外，其余22場管弦樂演唱會中，有一半演唱會連續兩天上演，管弦樂定期演出日期均為33天。管弦樂定期公演在首爾藝術殿堂音樂廳和樂天音樂廳舉行，室內樂系列在世宗室內音樂廳舉行。 本斯克導演親自指揮的節目有6個。2月14日、15日以馬勒第2號交響曲《復活》為開端，此後的主題曲依次定為5月21日、22日魯托斯瓦夫斯基《為管弦樂團而作的協奏曲》、5月29日埃爾加《謎的變奏曲》、8月21日、22日西貝柳斯第5號交響曲、11月1日柴可夫斯基第5號交響曲。為一整年畫上句號的貝多芬第9號交響曲《合唱》也將於12月19日、20日由他指揮。本斯克導演是世界指揮界的“芬蘭軍團”之一，兼任美國明尼蘇達交響樂團音樂總監和芬蘭拉蒂交響樂團名譽指揮等。 為紀念貝多芬誕辰250周年，共安排了7場貝多芬作品演出。最引人註目的節目是，最近在送年合唱交響曲演出中以自由、流水般的詮釋而備受贊譽的馬庫斯•施滕茨首席客座指揮的貝多芬代表交響曲舞臺。繼7月3日、4日的第5號交響曲《命運》之後、9日、10日的第6號交響曲《田園》將以特有的“施滕茨牌華麗感”來點綴。 首爾市立交響樂團的“年度音樂家”哈爾登貝裏耶將於3月和8月四次登臺演出。3月13日、14日帶來海登的《小號協奏曲》，15日的室內樂系列將獻上埃內斯庫的《小號和鋼琴的傳說》等，8月20日、21日帶來迪恩的《為小號和管弦樂團出場的人物》、27日將演奏赫特爾、佐利貝和佩爾特的協奏曲。 開始新年的首爾市立交響樂團的首場演出是將於4日在世宗文化會館大劇場舉行的世宗文化會館和首爾市立交響樂團的新年音樂會。2006年至2015年期間曾擔任首爾市交響樂團藝術總監的鄭明勛將指揮勃拉姆斯《第1號交響曲》，並將指揮即將迎來逝世100周年的布魯赫的《第1號小提琴協奏曲》，克拉拉•朱美•姜將負責協演。這是鄭明勛自2016年8月指揮首爾市立交響樂團以來，時隔3年零4個月再次指揮首爾市立交響樂團。本賽季首場定期演出則將於9日在樂天音樂廳舉行。卡瓦科斯將協奏貝多芬小提琴協奏曲，首席客座指揮費舍爾繼海登第8號交響曲《傍晚》之後，將指揮德沃夏克《斯拉夫舞曲》全曲。詳情咨詢：1588-1210

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