李康仁順利結束大腿肌肉拉傷康復治療 重返球隊訓練. January. 02, 2020 08:13. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “回歸球隊的李康仁再次踏上了球場。” 去年12月31日，西甲瓦倫西亞俱樂部在官方推特上上傳了“小射手”李康仁(19歲•照片)大力踢球的照片。最近，李康仁在韓國結束恢復性訓練後返回西班牙，當天他參加了瓦倫西亞隊2019年最後一次隊內訓練。 去年6月在波蘭舉行的國際足聯(FIFA)20歲以下世界杯上帶領韓國隊獲得亞軍的李康仁，自“足球之神”萊奧內爾•梅西(2005年)之後時隔14年以18歲的年齡獲得大賽“金球獎”(最有價值球員)。世界杯後在瓦倫西亞逐漸增加出場機會的李康仁在去年11月末與切爾西(英格蘭)的歐洲足球冠軍聯賽(UCL)比賽中左大腿肌肉拉傷，因此失去了戰鬥力。受傷病影響，他將缺席從8日開始在泰國舉行的2020東京奧運會亞洲區最終預選賽。 目前正在努力恢復到完美狀態的李康仁，預計不久後將以所屬球隊的比賽進行復出戰。據西班牙媒體《阿斯報》報道，李康仁的目標是參加8日舉行的西班牙超級杯與皇家馬德裏隊的比賽。另外，如果韓國國奧隊通過東京奧運會最終預選賽出線，李康仁將成為23歲以下國家隊的核心中場。 此前，李康仁曾表示“只要是國家隊比賽，我不想缺席任何一場比賽”，流露出參加奧運會的決心。大韓足球協會相關人士表示：“雖然因受傷未能入選奧運會最終預選賽，但瓦倫西亞俱樂部對李康仁參加奧運會決賽階段比賽持非常友好的態度。如果韓國能進入決賽圈，將積極(向瓦倫西亞)提出借調要求。”在21歲的2008年北京奧運會上，梅西曾為自己的祖國阿根廷贏得了奧運會男足金牌。如果李康仁能在今年出戰奧運會，並最終帶領韓國獲得獎牌，那麽他將成為比梅西還年輕的奧運會獎牌得主。 另外，李康仁1日在英國媒體《標準晚報》評選的“未來10年值得關註的20名新星”中，與FC巴塞羅那隊的“新型發動機”中場球員弗蘭基•德容(23歲)、AC米蘭隊的“下一代門神”吉安路易吉•唐納魯馬等一同入圍名單。前瓦倫西亞青年隊助理教練米格爾•格勞在接受該媒體采訪時說：“才華橫溢的李康仁是一個雄心勃勃的球員。所有認識李康仁的人都毫不懷疑他會擁有光明的前途這一點。”

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