習近平新年賀詞發表地點顯露“最大閱兵式”照片，針對美國的氣勢之爭. January. 02, 2020 08:13. by 尹完準 zeitung@donga.com. 中國國家主席習近平在新年賀詞中回避直接提及美中矛盾，強調了解決香港事態的重要性。但是，在發表新年賀詞的辦公室書房裏，擺放了兩張去年10月針對美國大舉展示最新型武器的閱兵式照片，委婉地表達了對美國施壓的不滿。日本首相安倍晉三1日在年初感言中再次強調“修改憲法”。 ○ 用“照片外交學”向美國傳遞信息的習近平 去年12月31日傍晚，習近平主席通過中國中央電視臺發表的新年賀詞中，沒有直接針對美國的強硬發言。這與去年新年賀詞中出現應對美國對華施壓的“自力更生”“守護國家主權安全”“誓死戰鬥、奮鬥”等鬥爭口號形成鮮明對比。據分析，這是考慮到本月15日中美將在華盛頓簽署第壹階段貿易協議。 但是通過發表新年賀詞的辦公室書房裏的18張照片，習主席間接地傳達了對美國的信息。中國共產黨機關報《人民日報》在題為《公開習近平書房新照片的秘密》的報道中說，今年的照片在數量上比去年新年賀詞時增加了3張，其中11張是首次登場。 與其他照片每種只有壹張不同，去年10月1日舉行的新中國成立70周年閱兵式照片就有兩張。習主席在中國歷史上最大規模的閱兵式上批評美國說：“任何勢力都不能動搖我們。”搭載射程覆蓋美國全境的新壹代核彈頭的洲際彈道導彈“東風-41”等以美國為目標的新型武器大舉亮相。 此外，習近平強調：“我們絕不害怕風雨和艱辛的道路。”意思是，如果美國繼續向中國施壓，中國將強硬對抗。 習近平對香港發出了明確的聲音。這暗示著中國領導人對香港的反中反政府示威的危機感非常大。 習近平在談到參加去年12月澳門回歸20周年慶典時表示：“澳門的成功表明，‘壹國兩制’行得通、辦得到、得人心。”“真誠希望香港好、香港同胞好。”他說到香港問題時聲音有些用力。但是，香港當天和今年1月1日也發生了反中、反政府示威。 ○ 再次提出修憲的安倍 日本首相安倍在年初感言中表示：“在切實關註未來的同時，將推進有關國家形態的大改革。擺在面前的是修改憲法。”據《朝日新聞》報道，2012年12月開始第二個總理任期的安倍，到今年為止共發表了八次年初感言，今年提及改憲是繼2014年之後的第二次。 去年12月9日臨時國會閉幕後，安倍首相在記者招待會上曾表示：“我壹定要用自己的雙手完成（修憲）。”他的首相任期將持續到自民黨總裁任期結束的明年9月。因此，有觀測認為，今年會大力推行修憲。安倍正在推進制定新條款的修憲方案，其內容為，安倍會保留憲法第9條第1項（放棄戰爭）和第2項（禁止擁有軍隊和不承認交戰），但會以增加新條款記述自衛隊事實上起到軍隊作用的方法推進改憲。

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