現代捷恩斯首款SUV揭開神秘面紗，體格龐大卻給人以敏捷的形象. January. 02, 2020 08:13. by 金道炯 dodo@donga.com. 現代汽車公開了高級車品牌捷恩斯的首款運動型多功能車(SUV)GV80的內外部設計。秉承“動感的優雅”這一設計理念的GV80將於本月上市，捷恩斯將在今年的轎車G80完全改款的基礎上，推出中級SUV GV70，加強車型陣容。 1日，現代汽車公開了GV80的內外部設計照片。燃料消耗率、價格、詳細參數等今後將依次公開。此前只推出過三款轎車的捷恩斯旗下的首款SUV GV80原計劃於去年12月上市。但由於柴油發動機存在認證等問題，上市時間推遲到本月。 GV80強調的設計理念是：讓與轎車相比看起裏略顯笨拙的SUV體現出敏捷、運動感十足的形象，同時也融合SUV特有的堅韌感。決定車印象的正面是捷恩斯品牌固有的盾牌模樣的“Crest Grill”。前面左右采用了四路燈設計，分別有兩個修身鑲嵌的橫向頭燈。 側面采用了四路燈連接前輪和車門上端、後輪，共同適用於捷恩斯現有車輛的平緩拋物線形態“Parabolic Line”。側面下方則將野馬肌肉形象化的“運動力量線條”如皺紋般植入，強調其立體感和活力。 在內飾設計上，該車強調簡單感，讓駕駛者在簡單幹凈的空間裏舒適地集中於駕駛，而不是使用復雜的操作按鈕。另外還采用了旋轉表盤的電子式變速器(SBW)，而不是普通的桿形或按鈕式變速器。 GV80在前排座椅上配備了現代汽車首次采用的“中央安全氣囊”，以防止發生碰撞時乘客之間的二次碰撞。現代汽車方面解釋說，自行試驗結果發現，可以減少80%的乘客因碰撞而造成的頭部損傷。此外，強化的前方防撞輔助技術，可以事先感知到交叉路口左•右靠近的車輛、與前方行人發生碰撞的危險，幫助其制動或回避。 此外，該車還采用了新技術，實現了最高水平的無人駕駛技術。在GV80上現代汽車首次采用的“新一代高速公路行駛輔助技術(HDA II)”中，人工智能(AI)分析平時司機的駕駛習慣，在選擇自動駕駛功能時，能與平時一樣行駛。GV80的自動駕駛功能是輔助駕駛者駕駛，開啟轉向燈後達到可以自動改變車道的2.5級水準，被評價為在量產車中體現的最高水平的技術。現代汽車相關人士表示：“在同級SUV車型中看不到的高檔感和舒適感，再加上強大的性能，相信會帶來撼動SUV市場的新鮮沖擊。” 另外，繼本月GV80上市後，捷恩斯將在今年上半年(1-6月)推出主力大型轎車G80的全改版車型，下半年將推出全新中級SUV GV70，今年車型陣容將大幅加強。除現有的美國市場外，還計劃進軍歐洲等地。

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