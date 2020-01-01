文在寅總統應擺脫“親文”階層，面向全體國民. January. 01, 2020 07:43. . 文在寅總統前天在首席、助理會議上表示：“（國會）以歷屆最低法案處理率，獲得了植物國會的汙名，連國會先進化法也完全不起作用的難看形象正在重演。”他批評了朝野就《選舉法》和《高層公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）法》展開激烈爭論、壹片狼藉的國會。但是，文在寅總統不能像隔岸觀火壹樣，壹味責怪國會。 在強行處理《選舉法》和《公調處法》的過程中，大韓民國議會民主主義遭受了嚴重倒退。執政黨為處理文在寅總統改革權力機關的頭號公約《公調處法》，動用了各種“招數”。把第壹大在野黨排除在外，拉攏群小野黨成立了沒有法律依據的“4+1”協議體，並私下交易，向群小野黨贈送增加比例代表議席的選舉法。超過500萬億韓元的國家預算也在最後階段的“4+1”密室協商中進行了調整。在所有這些過程中，青瓦臺無形的壓力起到了作用。 尤其是，當有人擔心在《公調處法》表決之前出現“4+1”內部脫離票時，執政黨甚至制定了“最大限度地保障農、山、漁村地區代表性”的協議。為控制選票而承諾今後劃定選區時，將挽救群小野黨候選人的選區。這實際上等同於買票行為。這無異於宣布打破以交涉團體為中心的朝野協商框架，以泛執政圈傾向的“4+1”體制形成壹言堂。 文在寅2016年擔任在野黨代表時曾表示：“選舉法是比賽的規則。從未有過單方面強行推進或職權上呈的先例。”在這次“4+1”《選舉法》的處理過程中，第壹在野黨徹底被排除在協商之外，國會議長的職權上呈使《選舉法》得以通過。不能因為朝野的攻守發生改變就留下不好的先例。 現在，文在寅政府迎來了執政第四年。現在應該向國民壹壹展示政策成果了。強行處理打破協商通常觀念的“4+1”《選舉法》《公調處法》，不符合全體國民的要求，只符合親文（親文在寅）支持者的要求。這似乎隱藏著只要集結支持層就能在議會選舉中有勝算的政治算盤。但是，總統應該超越政派的利益和支持者代言人的作用，以國論團結的領導能力得到評價。不要只盯著支持層，應該讀懂滔滔民心的暗流。

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