感謝的方向. January. 01, 2020 07:43. by 文學評論家、全北大學教授 . 幾名女性來到殘疾人協會，拿出裝有贊助款的信封，呆呆地望著協會負責人。好像是在等待感謝的話。但是，負責人沈默了壹會兒說：“為什麽壹言不發地呆著？應該謝謝我呀。”意思是說，感謝有機會為某人服務。雖然是開玩笑的話，但是包含了服務他人的的深層含義。 通常來說，感謝是得到幫助的人對給予幫助的人表示的，但是負責人的想法卻不同。幫助處於傷痛和痛苦之中的人是理所當然的事情，所以沒必要非得讓人表示感謝。能為某人付出什麽而活，是多麽值得感謝的事情。所以要改變方向，感謝被幫助的對象。 說這話的人，是在比利時接受神父敘品壹年後的1959年，以29歲的年紀來到韓國，為韓國人獻身，並於2019年去世的神父迪迪埃。以“池正煥”的名字更加為人所知迪迪埃神父，是通過實踐的人生展現什麽是真正的款待的人。吸引他前來韓國的，是韓國人的貧窮。韓國因為戰爭成了廢墟。於是，他想盡辦法要把自己司牧的地方變成富裕的地方。在扶安進行了圍墾事業，在任實制作了韓國最早的奶酪，使貧窮的鄉村成了韓國奶酪產業的中心。對他來說，信仰就是實踐。 他後來患上了多發性神經硬化癥，成為需要坐輪椅的殘疾人後，又開始了奉獻給殘疾人的人生。他時刻感謝窮人、殘疾人和所有需要他幫助的人。因為有了他們，他才過上了奉獻的生活。因此，他讓拿來贊助款的人思考壹下感謝的方向。這是令哲學家們黯然失色的深奧的倫理疾呼。

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