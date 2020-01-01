淩晨配送貨量翻一番，SSG.com的反擊. January. 01, 2020 07:43. by 金恩智記者 eunji@donga.com. 新世界集團綜合在線商城SSG.com把淩晨配送貨量增加到兩倍，將原本只能在百貨商店購買的高檔商品聚集到一起的“百貨商店食品館”開業了。為了追趕提前一步開始配送的Coupang和Marketkurly，正在快速提高貨量及商品競爭力。 SSG.com上月31日表示，淩晨配送貨量將從每天5000件擴大到1萬件。去年6月淩晨配送開始時，以首爾的11個區為對象，每天只能配送3000件貨物，但又增設了物流中心“NE.O 003”，提高了配送能力。 SSG.com相關人士表示：“從2020年起，首爾全境和京畿部分地區將可以得到淩晨配送服務。到2020年底，首都圈大部分地區最多可以達到2萬件的淩晨配送貨量。” 據悉，目前Coupang每天可以配送6萬~7萬件，而Marketkurly每天可以配送4萬件左右。 SSG.com還把淩晨配送的商品數量從原來的1.5萬個擴大到了2.7萬個。另外，SSG.com還新設立了匯集在新世界、樂天、現代、加樂利亞、AK等韓國5大百貨商店能夠買到的900種商品的“百貨商店食品館”。包括嚴格挑選未滿60個月的母牛韓牛和特殊部位的高級精肉商品在內，食品館內還備有“金絲草莓”、美國“AUTUMN CRISP普青葡萄”意大利“Savini Tartufi”的松露鹽和油、“CANASUC”白糖等。 預計在NE.O 003設置的“烘焙中心”直接烤制的面包、當天采摘的草莓、以及在首爾鷺梁津市場及可樂市場競拍購入的農水產品等“極新鮮商品”也可進行配送。 可配送地區可以在SSG.com主頁內的“淩晨可配送地區查找”中進行確認。

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