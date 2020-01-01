99+1...向著100%沖刺的“藍色怪物”. January. 01, 2020 07:43. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “每次在主場羅傑斯中心出場，我都會拿出100%的表現。” “99號”柳賢振(32歲)承諾會“100%”付出。給柳賢振提供4年8000萬美元(約925億韓元)合同的多倫多藍鳥隊把加拿大傳奇冰球選手韋恩•格雷茨基的99號球衣讓給了他，表現出了期待感。 2006年加入韓華隊時柳賢振的號碼是15號。第二年，轉戰日本和美國舞臺後回到韓華的前輩具臺晟拿走了15號，因此柳賢振把球衣號碼換成了99號。雖然號碼一開始並沒有太大意義，但他很快表現出了對99號的熱愛，“我要重現1999年韓華奪冠的輝煌”。 在KBO聯賽中，柳賢振共拿到了98勝。2013年進軍美國職業棒球大聯盟(MLB)的柳賢振在當年4月8日與匹茲堡海盜隊的比賽中，以6又3分之1局失2分的好投成為勝利投手。在洛杉磯道奇隊，柳賢振也身披99號，那場比賽他實現了個人職業生涯第99勝，同時也是MLB首勝。雖然在一片好評聲中取得了首場勝利，但當時柳賢振表示“角度和速度還不及在韓國投球時的水平”，對不足的1%感到遺憾。 99號柳賢振的棒球是填補“1%”的過程。在效力韓華隊的7個賽季中，他是名副其實的KBO聯賽最佳投手，但為了更大的夢想，他宣布挑戰MLB。因為此前沒有KBO出身在頂級聯賽順利軟著陸的事例，所以很多人表示擔憂，但是柳賢振在第一個賽季取得了14勝8負、平均責任失分3.00的成績，超出了所有人的預想。 當然柳賢振也遭遇過危機。2015年因左肩關節囊撕裂而接受手術時，很多人預測復出過程會很困難。雖然接受胳膊肘手術後成功東山再起的選手有很多，但是肩膀手術後恢復原來球威的選手並不多見。但是柳賢振卻生龍活虎地成功康復。不僅找回了全盛期的投球威力，手術後還裝備了外切快速球這一新武器，更上一層樓。 最近，在“東亞體育大獎”頒獎儀式上見到的柳賢振在祝賀本報創立100周年的同時，也表達了自己對新賽季的決心。新的一年，柳賢振將再次向著100%沖刺。1月初在日本沖繩進行個人訓練的柳賢振將與一同效力於MLB的金廣鉉(31歲•聖路易斯隊)和KBO聯賽的鄭宇藍(34歲•韓華隊)、宋恩範(35歲•LG隊)等住在一起進行訓練。柳賢振和宋恩範是東山高中的前後輩，兩人關系非常親密。宋恩範、金廣鉉、鄭宇藍是2000年代後期創建“SK王朝”的主角。 在新的環境下，需要克服的難關很多，如，與擊球手合得來的新主場、美國聯盟東部賽區的強打者、與洛杉磯道奇隊相比較弱的多倫多隊的內野防守等。此前，每當遇到困難的對手時，柳賢振總是以“只要我的球好就行”的姿態勇敢地與對方碰撞。一直相信自己，克服困難的柳賢振將在2020年以“多倫多1號先發”的身份再次挑戰100%。

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