“麻布編織”被指定為國家非物質文化遺產. January. 01, 2020 07:46. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 12月31日，“麻布編織”被指定為國家非物質(無形)文化遺產第140號。文化遺產廳認定“國家無形文化遺產安東布編織村保存會”(會長孫炳善)為擁有團體。類似項目“谷城的Dolsilnai”由麻布編裏的細部技•藝能統一管理。與傳統織布相關的國家無形文化遺產包括“羅州的小胡同織布”“韓山苧麻織布”“絲綢織布”等，共有4件。

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