金正恩強調“艱苦而持久的鬥爭”，是否進入“硬扛期”？. January. 01, 2020 07:46. by 申나리, 韓基渽 journari@donga.com,record@donga.com. 朝鮮國務委員會委員長金正恩在勞動黨中央全會上的第三天、去年12月30日表示：“決定進行艱苦（處地困難或困難）而長久的鬥爭。”有分析認為，在沒有聽到美國關於無核化和對朝制裁的“新計算法”的情況下，朝鮮可能要進入長期對美抗戰狀態。 分析認為，金正恩強調的“艱苦而長期的鬥爭”是指，由於美國堅持頑固立場，在新的壹年裏解除制裁仍不明朗，所以無論如何都要依靠自己的力量打開經濟活路。慶南大學教授金東燁（音）分析說：“朝鮮不把希望寄托在朝美關系和南北關系上，沒有走解除制裁的‘野路子’，而是繼續走原來的路。” 金正恩還表示：“為了徹底保障國家的自主權和安全，就準備積極、進攻性的政治外交及軍事應對措施進行了報告。”他把繼29日之後再次提及的“進攻性措施”細分為“政治外交”和“應對措施”。韓國國家安保戰略研究院安保戰略研究室長崔勇煥（音）表示：“之所以說這不是先發制人的措施，而是對應措施，是說朝鮮不會主動推翻對話局面，而是要看美國有何舉措再行動。” 也有人分析說，準備政治、外交措施並不是針對美國，而是考慮到要團結中國和俄羅斯。就像中國和俄羅斯最近提交包括緩解對朝制裁在內的聯合國安理會決議草案壹樣，可以摸索以朝中俄為中心的多方外交活用方案。美國國務院當地時間30日就中國和俄羅斯主導召開的旨在討論緩和對朝制裁的聯合國安理會工作會議表示：“現在不是急於考慮緩和制裁的時候。” 金正恩28日至30日主持了全體會議，31日預告了追加會議，進行了執政後的第壹次馬拉松全體會議。但是，朝鮮並沒有明確提出朝美談判觸礁後可以選擇的“新道路”。朝鮮中央通訊社31日表示：“全體會議上，（金正恩委員長30日）花7個小時進行了關於朝鮮勞動黨中央委員會事業情況、國家建設、經濟發展、武力建設的綜合報告”，並對有關議程的決定草案和後續議程行將討論的重要文件進行了研究。”由此，金正恩的新年賀詞是否會具有全體會議總結演講的性質，備受關註。關鍵在於是否以加強自衛國防力量為由，預告進行發射洲際彈道導彈等高強度挑釁行為。 美國也提高了警惕。美國國務卿邁克·蓬佩奧當地時間30日在接受福克斯新聞臺采訪時表示：“正在關註朝鮮的動向”，“希望朝鮮做出走和平之路的決定，而不是對峙。”他還表示：“對於朝鮮來說，最好的路就是通過消除核武器給居民們創造更好的機會”，“我們將堅持我們的觀點，讓朝鮮領導層確信這壹點，這是我們的任務。”

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