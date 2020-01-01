特朗普面臨參議院彈劾表決，蓬佩奧訪問烏克蘭遭受憤怒目光. January. 01, 2020 07:47. by 趙維羅記者 jyr0101@donga.com. 據《華盛頓郵報》31日報道，在由“烏克蘭醜聞”引發的美國總統特朗普彈劾案即將在參議院表決的敏感時期，美國國務卿邁克·蓬佩奧將訪問烏克蘭。 美國國務院去年12月30日宣布，蓬佩奧將於本月3日至7日出訪烏克蘭、白俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和塞浦路斯。美國有線電視新聞網（CNN）報道說，這是特朗普彈劾案提出後，美國最高層政府官員訪問烏克蘭。 蓬佩奧此次出訪將會見烏克蘭總統澤連斯基以及外長、國防部長等。據《紐約時報》報道，他表示，“將重申美國對烏克蘭主權和領土完整的決心”。據CNN報道，蓬佩奧沒有完全否認烏克蘭當局在此次訪問中提及對前副總統拜登及其兒子亨特的調查的可能性。 分析人士指出，烏克蘭與特朗普關系引發的彈劾案只剩下參議院的審判，“烏克蘭醜聞”當事方蓬佩奧訪問烏克蘭時機微妙。《政客》分析說，從聖誕節到新年的長假結束，參議院的彈劾審判將於3日重新開始，蓬佩奧和澤連斯基預計當天舉行會談，這壹點意味深長。 此外，蓬佩奧30日在接受福克斯新聞臺采訪時否認了參加參議院競選的傳聞。他說：“我想繼續擔任特朗普政府的國務卿。”他還說：“我已經說過很多次了，我會壹直工作，只要特朗普總統希望我繼續在這裏服務。仍有工作要做。” 蓬佩奧在2011年至2017年擔任堪薩斯州眾議員。共和黨內部希望出現有競爭力的候選人，認為他明年應該參加堪薩斯州聯邦參議員競選的呼聲越來越高。去年11月22日，特朗普總統在接受福克斯新聞臺的采訪時表示：“如果有可能失去議席，我認為（蓬佩奧）將出馬競選，並取得大勝。” 但是對於他是否徹底排除參加參議院競選的可能性的指責，蓬佩奧也回避了明確的回答，只是說，“我看到過很多生活完全無法壹如期待的情況”。12月24日，蓬佩奧在自己的推特上上傳了4條與工作無關的文章，其中包括短褲上圍上雪人模樣的圍裙在廚房裏幹活的照片等。CNN報道稱，這是為了在參選之前加強與選民的溝通而制定的戰略。

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