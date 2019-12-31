用韓國的打招呼方式，聽韓國流行音樂，“韓流並非一時的風潮”. December. 31, 2019 07:40. by 申圭鎭 newjin@donga.com. “我想在韓國品嘗一下梅子茶。” 在哥倫比亞波哥大國立大學攻讀藥學的路易莎•瑪麗亞•加西亞(23歲•女)最近在韓國朋友的推薦下開始讀許浚的《東醫寶鑒》。學韓國語已經4年了。因為要自學《東醫寶鑒》中的氣的原理和民間療法，實力還遠遠不足，但學習的樂趣比什麽都大。她一邊說著“有利於消化”，一邊不斷吟誦梅子的功效，“從藥材開始，哥倫比亞和韓國就有著天壤之別。《東醫寶鑒》是一個全新的世界。” 8年前，加西亞通過YouTube觀看KBS電視劇《花樣男子》(2009年)，第一次認識了韓國。在電視劇中通過防彈少年團(BTS)等K-POP擴大關註的她，制定了畢業後進入韓國藥學研究生院的目標。去韓國的話，她想最先去圖書館親眼看看《東醫寶鑒》，她表示，“想繼續對兩國醫學進行比較研究。” 韓流正在發生變化。韓流不再局限於內容物消費。BTS的音樂、電影《寄生蟲》等韓國代表性的內容在海外享有爆發性人氣的同時，韓流正在動搖世界人民的日常生活，甚至他們的人生。本報通過海外文化宣傳院、世宗學堂采訪了來自全世界60個國家的100名外國人，他們異口同聲地表示：“韓流在海外正逐漸成為主流文化。” ○ K-POP向K傳統擴張 像加西亞一樣，受到韓流影響的外國人中，比韓國人更熱衷於傳播傳統文化的人很多。尼日利亞人伊西奧馬•威廉姆斯(49歲)將首次訪問韓國的2013年視為人生最重要的瞬間。他回憶說：“一聽到長鼓的聲音，我就被它的獨特氣質所吸引。在擁有很多類似鼓的尼日利亞也找不到這種聲音。” 帶著宣傳長鼓魅力的目標回到尼日利亞的他，從2014年開始每天通過Youtube觀看3個小時的四物遊戲表演，自學了長鼓。當然也有很多困難。最重要的是，學生們演奏的長鼓的價格很難在網上購買。而且進行長鼓課程的費用問題也很大。他組裝傳統樂器親自制作長鼓也是出於這個原因。 在尼日利亞韓國文化院的幫助下，他於2016年在拉各斯開設了第一個長鼓講座，截至目前，已經培養出了100多名“長鼓新星”。最近他還與演奏尼日利亞傳統鼓的組合一起進行了“合作”演出。他表達了自己的願望，“想把長鼓教育擴展到其他非洲國家”。 在韓國的傳統文化中，四物遊戲在非洲的門檻較低。來自肯尼亞的好朋友哈達莎•恩吉奧基(22歲•女)和溫弗雷德•納戈哈(22歲•女)正在世宗學堂帶領四物遊戲社團。11歲那年，恩吉奧基收到了父親贈送的伽倻琴禮物，她解釋說，“和小時候聽過的非洲傳統樂器的聲音、節奏相似，所以很容易被它所迷倒。” 她們異口同聲地表示，進行四物遊戲表演的最大原因是“讓人感覺到活著”。消極的性格也隨著演奏長鼓變得積極。在不理解中國和韓國文化差異的當地人中，她們穿梭於內羅畢各地宣傳四物遊戲。納戈哈的夢想是，向肯尼亞引進在電視劇中看到的維護得很好的公路等韓國的先進技術和文化。恩吉奧基說：“我想在韓國留學後，把傳統音樂和飲食傳授給肯尼亞人。” 之前的10月，韓國觀光公社對來自111個國家的1.2663萬名K-POP粉絲進行了問卷調查，結果顯示，對K-POP的關心向韓國飲食(82.7%)、韓劇(79.1%)、韓語和韓文(63.8%)、韓國美容(63.7%)等方面擴張。去年，負責普通人韓國語教育的世宗學堂學生也突破了6萬名，韓國文化外延也呈現出不斷擴大的趨勢。 ○ 成為日常生活支柱的韓流 有時候韓國人不怎麽認真聽的K-POP歌詞對巴林5兄妹中的老三，法蒂瑪•穆罕默德(25歲•女)來說成了生活的支柱。在嚴格遵守伊斯蘭教禁食聖月齋月，重視共同體的家庭中長大的她在聽到BTS的歌曲《Answer: Love Myself》後表示，“讓我明白了愛我或接受稱贊並不是傲慢的事。”她在大學學習會計學，每次疲憊的時候都會反復念BTS《血汗眼淚》歌詞。她確信，“我學會了尊重自己做出的決定這件事。” 許多K-POP粉絲異口同聲地表示：“如果美國的Hiphop強調地位、財力的話，K-POP會唱出愛情、希望、年代等。”還有一位俄羅斯K-POP粉絲說，“聽到BTS的歌曲，就會想起‘我愛自己，相信光明的未來，並為之竭盡全力’的信息。”學生時代朋友不多的加西亞每次被嘲笑“為什麽聽韓國歌曲”時，她都會用手機聽2NE1的《我最棒》。她說：“BTS的歌詞中，‘只走花路’是我人生中最美麗、最充滿希望的文章。”居住在巴西的一位K-POP粉絲也表示，“被孤立時回到家裏總是聽東方神起的歌曲。一個人哭的時候，在我身邊的只有K-POP。” 正如一位印尼人所說，“學會了如何成為獨立的人”，K-POP也成為了恢復自尊心的手段。居住在巴林的哈娜•阿裏(25歲•女)通過YouTube聽到K-POP後，開始憧憬自由進取的女性形象。據說在美國洛杉磯參加SM娛樂公司試鏡的她，在眾人面前演唱韓國抒情歌的瞬間，獲得了“我什麽都可以做”的自信。她說：“在巴林，女性仍然很難得到相同的工資或自由表達自己的意見。接觸K-POP後，我確信所有文化都應該包含平等、自由等價值。” 擴大人際關系外延的人也不少。一位居住在越南的韓流粉絲說，“在推特上分享BTS的照片和文章，可以交到外國朋友。我的世界觀得到了擴展。”

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