29年來朝鮮第壹次連續三天的黨中央全體會議……不要以核、洲際導彈的挑衅来自取滅亡. December. 31, 2019 07:40. . 朝鮮從28日起連續3天召開了勞動黨中央委員會全體會議。據說，其主要議題是“加強國家的戰略地位”。雖然考慮到中國和俄羅斯，使用了模糊的措詞，但戰略地位是朝鮮在向國內外展示核武器、洲際導彈和潛射彈道導彈時使用的措詞。這預示著將圍繞包括核武器在內的戰略武器作出重大決定，因此有人擔心朝鮮最終會選擇將核談判推向破裂的挑釁之路。 勞動黨中央全體會議是決定朝鮮主要政策路線的最高決策機構，召開壹天以上是自1990年金日成時代召開勞動黨第六屆十七次會議之後、29年來的第壹次。會議場所也在如同朝鮮體制心臟壹樣的勞動黨總部大樓，參加者包括內閣各省及中央機關的幹部和各道人民委員長，是歷屆規模最大的會議。朝鮮提出的“年底時限”即將到來，朝鮮正在為重大決定做準備。 國務委員會委員長金正恩在第壹天強調戰略地位後，第二天又在會議上主張“為徹底保障自主權和安全，將采取積極、進攻性措施”。甚至提到了軍需工業和武裝力量，提出了核武器和洲際導彈等戰略武器高度化的可能性。這似乎是想通過新年賀詞提出“新道路”大藍圖的鋪墊。雖然沒有出現預想中朝鮮可能發動挑釁的“聖誕節禮物”，但朝鮮只是把時間推遲到1月8日金正恩的生日或2月16日金正日的生日的分析非常有力。 美國壹直強調，將強硬應對朝鮮的任何挑釁。白宮國家安全事務助理羅伯特·奧布賴恩警告稱：“我們的工具箱裏有很多工具，可以動用與朝鮮有關的追加壓力。”他是在強調，在采取追加制裁措施的同時，還可以對朝鮮的挑釁采取軍事施壓措施。 韓半島周邊局勢似乎回到了兩年前的危機局面。盡管面臨如此嚴峻的形勢，但文在寅政府仍然致力於緩和鐵路、公路連接等對朝制裁。現在應該警告朝鮮領導層，陳舊的懸崖邊談判戰術已經行不通了，並應該致力於鞏固韓美同盟，建立萬全的安保態勢。

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