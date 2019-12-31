贏得了戰役但輸掉了戰爭的德國. December. 31, 2019 07:41. . 諾曼底登陸作戰取得了巨大成功，但從第二天開始，盟軍就出現了噩夢。德軍打起精神整頓陣列後，盟軍的進攻被阻，開始陷入了困境。德軍的兵力和裝備很差，只有少數是精銳部隊，但用他們自己的話說，這些精銳部隊在戰鬥經驗和戰鬥力上都是世界壹流的軍隊。最終，隨著解決者喬治·巴頓的加入，戰況將發生戲劇性的變化，但在此之前約兩個月的時間裏，盟軍的記錄卻充滿了困惑和焦躁。那麽德軍方面的記錄如何呢？在執行成功的防禦戰的過程中，他們是否感到了歡喜和自豪？ 並非如此。埃爾文·隆美爾的手下漢斯·馮·盧克的回憶錄中描述了與盟軍壹樣的困惑和絕望. 即使德軍盡其所能，成功打擊盟軍，成功將地面部隊擊退，也立即有大量炮彈和炸彈從他們的頭上傾瀉而出。天空完全由盟軍掌握著。即使德軍坦克實力強大，但在空軍睜開眼睛的壹瞬間，就遭受了巨大損失。比這更可怕的是，從海上的軍艦上發射的艦炮的炮擊。艦炮的威力比地面上的任何大炮更為巨大和強烈，真的是十分可怕，據說在艦炮的射程內，任何勇猛的部隊也無法立足或支撐。 雖然成功地阻止了盟軍的攻勢，但德軍仍然受挫，原因是他們的目的是將盟軍推向大海。即使取得了防禦線戰鬥的勝利，從戰鬥目的的觀點來看也沒有什麽意義。因為德國軍無法進入被艦炮和轟炸所保護的盟軍橋頭堡內，這壹事實不言自明。即使在戰役中獲勝，也會在戰爭中失敗，就是這種情況。因為盡管取得了很多勝利，但卻沒有壹步接近目標。如果矛盾加深，只剩下憎恨，為戰鬥的戰鬥就會增加。這樣，整個社會就會離前進的道路上越來越遠、沈得更深。 歷史學家

한국어