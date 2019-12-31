“感知朝鮮導彈信號”的美國偵察機30日飛臨韓半島. December. 31, 2019 07:41. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鮮繼續召開勞動黨中央委員會全體會議、營造新年恢復高強度挑釁氛圍的情況下，美軍連日來向韓半島投入執行監視朝鮮任務的偵察機，勒緊了軍事施壓的韁繩。 據軍用飛機追蹤網站“飛行器關註”30日消息，美國空軍“聯合鉚釘”（RC-135W）偵察機當天在韓半島上空飛行。“聯合鉚釘”的作用是利用尖端電子傳感器，捕捉朝鮮準備發射導彈的信號。 記者當天還獲悉，前壹天美國空軍“聯合之星”（E-8C）偵察機在韓半島上空飛行。“聯合之星”是監視地面的偵察機，負責密切監視250公裏以外的移動式導彈發射臺動向等朝鮮內部異常動向。 此前，有觀察人士認為，從24日起連續5天出動的特殊偵察機“眼鏡蛇球”（RC-135S）29日在韓半島沒有被捕捉到，美軍開始縮小監視作戰，但實際上，美國偵察機在韓半島的行動29日仍在繼續。 雖然朝鮮在聖誕節前後沒有進行特別的挑釁，但是有預測稱朝鮮國務委員會委員長金正恩的新年賀詞之後朝鮮將再次進行挑釁，因此預計美軍偵察機在韓半島的行動將進壹步加強。特別是，預計朝鮮會在金正恩生日（1月8日）或金正日生日（2月16日）前後發射洲際導彈或進行相當於此的挑釁，因此，美軍可能會在新年以更頻繁出動偵察機的方式向朝鮮施壓。 韓國國家戰略研究院統壹戰略中心負責人文成默（音）表示：“朝鮮在兩個紀念日前後，在東倉裏發射其聲稱用於運載人造衛星的遠程火箭後，可以主張這是‘為了和平開發宇宙’”，“將在其後觀察美國的反應後進行真正的軍事挑釁。”

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