把頭發染成藍色的“怪物”自信心十足，“感覺與NL沒有太大差異”. December. 31, 2019 07:41. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “不管怎麽說，感覺藍色會比黃色更好一些。”(柳賢振) 身穿多倫多藍鳥隊的藍色隊服的“韓國怪物”柳賢振(32歲)“衣錦還鄉”。柳賢振與多倫多隊簽訂了4年8000萬美元(約926億韓元)的合同，30日他在結束多倫多入隊儀式後回國。從黃色變成藍色系的頭發顏色十分顯眼。 在加盟多倫多隊之前，他選擇了染發，同時考慮到球隊的象征色。雖然從照片上看，藍色並不顯眼，但是柳賢振強調了變得不同的顏色。 更換的不僅僅是發色。柳賢振以多倫多俱樂部歷史上第三大規模的FA合同加入球隊，他很有可能在新賽季成為多倫多隊的1號首發球員。 在美國聯盟東部賽區，新賽季多倫多隊與紐約洋基隊、波士頓紅襪隊等傳統強隊展開激烈對決。與國家聯盟不同，由於有指名擊球手制度的存在，因此也沒有可以休息的擊球陣容。但是柳賢振還是表現出了自信心。“不管怎麽說，還是會有差異的。不過，由於在有指名擊球手制度的KBO聯賽中也征戰過，所以應該不會感到太大的差異。與其改變很多東西，倒不如將原本的球質投得再精準一些。” 雖然更換了很多東西，但柳賢振還是“按部就班”地進行準備。上賽季度過自己的“大聯盟第8年”，對MLB非常熟悉的柳賢振將憑借此前積累的休賽期經驗，為新賽季做準備。截止到1月初，他將在國內進行力量訓練和階段性投球訓練(ITP)等輕松的訓練，從1月中旬開始轉入溫暖的日本沖繩進行現場投球(在擊球位上放上擊球手，像實戰一樣進行的投球)等正式結束備戰。此後，他將配合多倫多俱樂部的春訓日程前往美國。今年8月因體力下降而萎靡不振的柳賢振作為多倫多隊的尖子投手，為了以健康的身體度過賽季，將把重點放在加強體力上。 像“針和線”一樣幫助自己的體能訓練教練金勇日此次也將與柳賢振一起進行休賽期訓練。金教練是韓國國內最了解柳賢振身體狀況的“柳賢振專家”。2015年肩部手術後，每次休賽期都與金教練一起訓練的柳賢振在去年12月雇用了他，整個賽季都同行，接受了細致的管理。今年是否會一起參加“多倫多之行”還是未知數。對此，柳賢振表示：“教練也有家人，所以可能會很難。” 柳賢振將於31日與“大勢角色”人氣超高的企鵝練習生Pengsoo一起參加除夕夜的敲鐘活動。首爾市26日公開的敲鐘員名單中沒有柳賢振的名字，但是隨著合同的簽訂，柳賢振得以參加活動。結束忙碌的一年的柳賢振比任何時候都在等待新年的到來。

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