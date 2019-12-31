普京與特朗普通話，再次由俄羅斯克裏姆林宮單方面公布. December. 31, 2019 07:42. by 巴黎=常駐記者 金潤鐘、華盛頓=常駐記者 李正恩 zozo@donga.com,lightee@donga.com. 俄羅斯克裏姆林宮表示，美國總統特朗普和俄羅斯總統普京29日通過電話討論了加強兩國反恐合作等共同關心的問題。有分析稱，俄羅斯單方面公開兩國首腦通話的事實，與雙方的政治利害關系有關。 據塔斯社和法新社等媒體報道，克裏姆林宮當天在報道資料中說，“在俄方的建議下，普京和特朗普進行了通話”。普京對美國中央情報局最近提供關於恐怖活動的情報表示感謝。俄聯邦安全局根據中情局“明年1月1日聖彼得堡市中心可能在新年慶典上發生恐怖襲擊”的情報，逮捕了兩名準備發動恐怖襲擊的俄羅斯籍男女。普京說，“如果今後捕捉到威脅美國的恐怖情報，俄羅斯也將立即提供”。 與俄羅斯政府積極公開兩位領導人通話不同，白宮沒有公開任何信息。今年8月，也是在克裏姆林宮率先發表“特朗普和普京應美方要求通了電話，討論了西伯利亞的山火應對合作”之後，白宮才確認了這壹事實。特朗普總統2017年與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤時，美國媒體直到克裏姆林宮將照片上傳到網上為止，都不知道這壹事實。 有分析稱，在明年美國大選即將到來之際，白宮為了不突出特朗普和普京的關系，有意控制兩人的交流信息。特朗普在2016年美國大選時，壹直被懷疑有俄羅斯為幫助特朗普當選總統而介入其中。他說，“俄羅斯沒有介入”，對普京總統表示支持，還遭到了輿論的強烈批評。 相反，普京似乎有意以擴大反恐合作為杠桿，改善與美國的關系。英國廣播公司說，“由於涉及選舉的爭議，在兩國之間緊張的關系中，兩位總統仍保持著良好的關系，”“特朗普正在考慮應普京的邀請，參加明年5月在莫斯科舉行的戰勝紀念日。” 兩國間共享恐怖情報，預計尤其有助於獲取伊斯蘭極端主義武裝勢力“伊斯蘭國”的情報。包括2015年造成224人死亡的俄羅斯專機墜毀事件在內，“伊斯蘭國”的恐怖襲擊威脅仍在進行中。 目前尚不清楚，在當天的首腦通話中，兩人是否討論了有關朝鮮的問題。只是朝鮮設定的無核化談判的年底時限臨近，再加上俄羅斯和中國壹起向聯合國安理會提交了要求緩解部分對朝制裁的決議草案，所以特朗普總統很有可能提到了這壹點。此前，特朗普20日在推特上公開了與中國國家主席習近平通電話的消息，並表示“還討論了朝鮮問題”。

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