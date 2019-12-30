2020年代，韓國經濟和企業需要再壹次量子跳躍. December. 30, 2019 07:59. . 大韓民國並不是從壹開始就過得這麽好。1919年，韓國第壹個近代式股份公司“京邦”誕生，此後100年間，韓國從農業國家經過輕工業，躍升為重化學、尖端電子產業國家。以去年為基準，經濟規模居世界第12位，人均國民收入從因戰爭只剩下廢墟的1953年的67美元增加到了32000美元，增加了477倍。這是世界上絕無僅有的。其中企業的作用是絕對性的。沒有人能否認其中領頭的大企業的作用。拋開功過不說，說韓國經濟的歷史是大企業的歷史也不為過。 《東亞日報》在創刊100周年之際，與30名民間委員壹起評選了“韓國企業百年，量子跳躍的瞬間”的100個經典場面，其中第壹位是三星電子宣布進軍半導體產業的東京宣言，第二位是Posco（原浦項制鐵）第壹次生產鋼水，第三位是獨自開發的汽車“小馬”的誕生。英特爾曾嘲笑三星進軍半導體領域是“誇大妄想癥患者”，但如今卻成為世界市場上並肩而立的競爭對手。汽車、鋼鐵、造船、化學在啟動當時都被稱為“盲目沖動”，但現在都從不可能變成了可能，成為了支撐韓國產業的支柱。政府的作用也很大。樹立出口導向、培育重化工的經濟發展模式，以經濟開發五年規劃支持和鼓勵企業發展產業。 很多人擔心，這樣的韓國現在已日暮西山。經濟增長停滯，青年們因就業難而失去希望。處於擔心日本失去的20年的處境。最重要的是，產業現場的企業正在失去鬥誌。比起投資於國內，他們更關註進軍海外的機會。2010年代即將結束，2020年代即將開始。韓國經濟以及韓國企業都需要再壹次量子跳躍。 做什麽呢？可以肯定的是，現在由政府主導、企業跟進的時代已經過去。不用說創造力，在知識和信息的積累上，民間已經遠遠超越了政府。企業們公然表示：“對政府沒有寄予很大希望，也沒有抱以期待。只希望放任不管。”為了再壹次實現量子跳躍，最重要的是激活企業的活力。就算不能提供幫助，至少政府也不應該削弱企業的活力。但現在卻背道而馳。如果因為過去的尺度、政治選票的計算，給企業綁上各種限制和幹涉，那麽就再也不能實現。

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