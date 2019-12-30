沒有不好的團隊. December. 30, 2019 07:59. by 李恩澤 nabi@donga.com. “沒有糟糕的團隊。只有糟糕的領導。”——佐科·威爾林克《海豹突擊隊勝利的技術》 海豹突擊隊成立於1962年，是美國海軍特種作戰部隊。要想成為海豹突擊隊員，必須成功履行18至24個月的訓練任務。它以訓練刻苦聞名，盡管參與者是美國海軍內最出色的人員，但仍有70%至80%的人中途放棄。該書作者、海豹突擊隊教官最終選拔了40多人，他把7個人組成壹個團隊，每個團隊安排壹艘橡皮艇。這艘船重100多公斤。他們頭頂著這艘小艇，在沙灘上奔跑幾公裏，在海上劃槳。教官讓他們跑步，給各組打分評排出名次。但是，發現了有趣的現象。在六個組中，有兩個組幾乎贏得了所有比賽。團隊表現非常完美。而第六組幾乎每次都是倒數第壹，隊員互相指責和憤怒。 教官單獨把第二組和第六組的隊長進行了互換。發生了驚人的事情。原本是倒數第壹的第六組在新的比賽中獲得了第壹名。連教官都不相信。但是在這裏又出現了另壹個有趣的問題。那就是，之前獲得第壹名的第二組獲得了第二名，顯示出了依然如故的實力。第六組變動的是隊長壹人。他沒有指責成員，也沒有說運氣不好。相反，他不希望成員們停留在低水平和妥協。他提出了高標準，把成員們凝聚在壹起。讓他們相信能夠勝利。 可是，第二組在這樣的領導下，怎麽能拿到了第二名呢？那個隊已經通過之前的隊長建立了良好的團隊精神。優秀的領袖不管擔任哪個組織，都會改變團隊並取得勝利。即使他離開，他的影響也會烙印在成員身上。沒有不好的團隊。只有糟糕的領導。

한국어