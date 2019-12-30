“樂天酒店西雅圖”明年開業，向全球連鎖又邁進了一步. December. 30, 2019 07:59. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 2015年因收購擁有137年歷史的紐約皇宮酒店而受到全球酒店業界高度關註的樂天，此次又成功收購了位於美國西北部最大城市西雅圖的五星級酒店。樂天的戰略是，以兩家酒店為中心積極攻占美國市場，同時通過全球連鎖擴張，發展成為世界級酒店品牌。 樂天酒店29日表示，24日與韓亞金融投資攜手，與美國私募基金Stock Bridge簽訂了收購五星級酒店的合同。此次收購由樂天和韓亞金融投資共同參與，收購金額為1.75億美元(約2040億韓元)。預計酒店將於明年6月開業，將掛上“樂天酒店西雅圖”的招牌，樂天委托經營。這是國內酒店業界首次與金融機構共同投資，經營運營酒店。 樂天酒店西雅圖是位於44層高的辦公大樓的酒店，從1層到16層共擁有189間客房。距離西雅圖塔科馬國際機場約20公裏，內部裝修由法國著名設計師菲利普•斯塔克負責。樂天方面表示，其附屬建築會議室和宴會廳由美國最早的教堂禮拜堂改造而成，具有深遠的歷史意義。西雅圖是星巴克、微軟、亞馬遜等大型跨國公司總部所在地，商務客戶將成為他們的主要目標。樂天酒店相關人士表示：“世界性的企業相關人士是酒店的主要顧客，因此樂天的品牌宣傳效果也值得期待。也會致力於吸引遊客。” 此次收購是樂天集團為加強全球品牌力量的戰略的一部分，反映了樂天集團會長辛東彬的意誌。辛會長在今年年初的新年賀詞中曾強調了發達國家市場的重要性，他當時表示，“在全球事業中，不僅要重新討論現有的新興市場戰略，還要制定在發達國家市場擴大事業的具體戰略。”此次收購成功後，樂天繼樂天酒店關島(2014年)、樂天紐約皇宮(2015年)之後，在美國擁有了第三家連鎖店。 樂天酒店目前在美國、俄羅斯、日本、越南等地直接經營或委托經營11家酒店，今後將繼續增加國際連鎖酒店。2010年，“樂天酒店莫斯科”是韓國國內酒店品牌首次進入國際市場。最近，新羅酒店也進軍美國、越南等市場，開始擴張全球領土。 今年樂天酒店的國內外銷售總額有望首次超過1萬億韓元。銷售額超過1萬億韓元，這在國內酒店品牌中尚屬首次。樂天酒店代表理事金賢植表示：“繼‘樂天紐約皇宮’之後，此次又進軍西雅圖，已經可以跟世界級酒店企業並肩了。今後將通過攻擊性的外延擴張，鞏固樂天酒店作為世界級酒店企業的地位。”

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