“印尼隊主教練”申臺龍：“一想到再次站在球場上，內啡肽就噴湧而出”. December. 30, 2019 07:59. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “一想到再次站在球場上，內啡肽就噴湧而出。” 29日，與印度尼西亞足球協會簽訂各級國家隊主教練合同後回國的申臺龍(49歲)表現出了很高的期待。前一天在印度尼西亞舉行簽約儀式的他，將從明年開始在4年內帶領印尼國家隊(A隊)、23歲以下代表隊和20歲以下代表隊。2018年俄羅斯世界杯結束後，申教練放下韓國A代表隊的指揮棒，通過此次簽約他將在東南亞開始新的挑戰。 雖然年薪並未對外公開，但當地媒體推測申教練的年薪在100萬美元(約11.6億韓元)到173萬美元(約20億韓元)之間。在簽約儀式上，申教練表示“Apa kabar。Nama Saya申臺龍(大家好，我的名字叫申臺龍)”，用印尼語進行第一次問候，贏得了一片掌聲。 申教練表示：“雖然印尼的國際足聯(FIFA)排名(173位)較低，但我會帶領球隊一步一步腳踏實地地前進。我們將改變球隊之前下半時中段以後體能急劇下降等問題，打造一支不輕易垮掉的球隊。”被稱為“申臺龍師團”的孔吳均教練、金海雲守門員教練、體能教練李在洪將再次與申教練合作。 目前，印尼國家隊在2022卡塔爾世界杯亞洲區第2輪預選賽G組中排名墊底(第5位•5負)，因此很難進入最終預選賽。因此，申臺龍有可能從參加2021年在印度尼西亞舉行的20歲以下世界杯的青少年代表隊開始集中進行指導。申教練表示：“據說連印度尼西亞總統都十分關註20歲以下世界杯。我們將盡一切努力，爭取取得好的成果。” 申教練的印度尼西亞之行是否會促成與越南隊主教練朴恒緒(60歲)的東南亞大賽對決，也引起了人們的關註。對此，申教練表示：“雖然會和朴教練進行比較，但是不會感到負擔。希望雙方通過善意的競爭，實現‘雙贏’。”

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