“每天喝兩杯咖啡，癡呆癥危險就減少三分之二”. December. 30, 2019 08:00. by 李美智 image@donga.com. 國內研究團隊的分析結果顯示，如果喝很多咖啡，患癡呆癥的危險就會減少。 29日，據翰林大學東灘聖心醫院精神健康醫學科教授金智旭和首爾大學醫院精神健康醫學科教授李東英的研究團隊透露，每天喝2杯以上咖啡的人比不喝咖啡的人患阿爾茨海默病性癡的危險少兩倍。阿爾茨海默病性癡呆是認知能力逐漸下降的退行性腦疾病，占癡呆癥總數的70%。隨著腦組織中異常蛋白質—類固醇β(Aβ)堆積，神經細胞發生變性並發病。 研究組比較了2017年55~90歲的韓國人中，一生每天喝2杯以上咖啡的269人和不喝咖啡的142人的大腦的正電子斷層攝影(PET)照片。結果顯示，每天喝2杯以上咖啡的人中，17.6%的人有Aβ危險。但是在不足2杯的人群中，27.1%的人顯露出危險征兆。對年齡、性別、收入•教育水平、遺傳因素等條件進行修正的結果顯示，喝2杯以上咖啡的人群的危險度下降到喝2杯以下咖啡的人群的三分之一。 根據一生飲用的咖啡量，將實驗群分為4組進行比較，結果顯示咖啡喝得越多，Aβ危險就越小。金教授表示：“雖然此前有過調查咖啡和癡呆癥相關性的研究，但直接觀察人腦中癡呆癥因素減少的情況，這在世界上尚屬首次。”研究結果刊登在了世界性科學學術雜誌《自然》的精神醫學專刊《轉化精神醫學(Translational Psychiatry)》最新一期上。

한국어