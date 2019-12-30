朝鮮擡高核威力：“加強戰略地位”. December. 30, 2019 08:00. by 韓基渽, 孫孝珠 record@donga.com,hjson@donga.com. “在發生新的歷史性轉折的關鍵時期召開了（黨中央全會）。” 決定新的壹年韓半島局勢版圖的朝鮮國務委員會委員長金正恩的新年賀詞進入倒計時之際，朝鮮提及“歷史性轉變”，公開宣告“新道路”已進入最終決定階段。朝鮮中央通訊社29日稱，“為創造新的勝利，將重要的政策問題列入了議程”，報道了前壹天朝鮮勞動黨第七屆第五次全體會議召開的情況。報道特別指出，會議討論了朝鮮強調“核強國”時使用的加強“戰略地位”的方針，並暗示有可能回到宣布停止核和導彈試驗的2018年之前，與美國展開“強對強對峙”。 ○歷來規模最大的黨中央黨全體會議，甚至召集地方幹部 在距離朝鮮堅持的“年底時限”三天之前舉行的勞動黨中央全體會議28日在金正恩委員長的辦公室所在地勞動黨總部大樓舉行。這裏是2013年3月朝鮮迎來金正恩時代召開首次黨中央全體會議的場所。 特別是，破例舉行兩天的此次全體會議被推定為有史以來規模最大的全體會議。與政治局常委、委員及候補委員，以及200名有左右黨中央委員及候補委員等參加的例行中央全會不同，此次會議召集了各道人民委員長及市、郡黨委員長等全國各地的官員。經對朝鮮中央通訊社公開的照片進行分析，估計有950人左右參加。 壹年舉行兩次黨中央全會也是罕見的。金正恩去年4月親自主持了壹次全體會議。今年也是在4月份召開全體會議，如今時隔8個月再次召開會議。據悉，朝鮮壹年召開兩次黨中央全會，除了金日成執政時期外尚屬首次。 有分析認為，朝鮮召開最大規模的全體會議，金正恩的對抗心理將在此次會議上向朝鮮領導層公開。朝鮮公開了金正恩皺著眉頭表情的照片和會議初期沒有戴黑框眼鏡、以僵硬的表情發表講話的照片。 朝中社的報道還說，會議的核心議題是“克服重重疊疊的嚴重困難，進壹步加快革命發展，推進黨的建設、黨的活動、國家建設和國防建設所面臨的重大問題”。報道預告說：“（黨中央全會上）將提出符合業已發生變化的對內外形勢的要求，為進壹步強化我國的戰略地位和國力的鬥爭路線和策略。”“國防建設”和“強化戰略地位”是延續朝美對話局面的去年和今年4月召開的全體會議上沒有出現的表述。 有分析認為，朝鮮在去年4月召開的第三次全體會議上闡明了全力進行經濟建設路線為新的戰略路線，這可能預示著朝鮮將回歸“核與經濟並進路線”。韓國統壹研究院朝鮮研究室長洪敏（音譯）表示：“（‘加強戰略地位’的表述）意味著隨後將出現加強包括現有核武力在內的國防力量的某種信號。”慶南大學教授林乙出也評價說：“這可以解釋為暗示加強核、導彈強國建設。” ○“緩過氣”之後可能從新年開始重新發起挑釁 因此，有預測稱朝鮮會在發布新年辭之後進行高強度挑釁。韓國軍方相關人士表示：“（朝鮮）結束戰略忍耐的新年之際，很有可能進行壹舉引起國際社會關註的高強度挑釁。”到年末為止，朝鮮將致力於積累“我們也忍夠了”的名分，然後以新年辭為起點進行連鎖挑釁。 但是，國際社會壹致出面勸說朝鮮“重返對話”是變數。過去兩年間致力於與朝鮮恢復外交關系的中國和俄羅斯也積極發出“克制挑釁”的信息，金正恩也會對重新進行超高強度挑釁感到負擔。洪敏分析稱：“朝中和朝俄關系已經有所恢復，朝鮮很難盲目地‘自行其是’。”外交界不斷有人提出，如果朝鮮覺得美國總統特朗普的國內地位再次趨於穩固時，有可能以“核裁軍談判”而不是“無核化談判”為目標進行對話。

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