自衛隊即將派兵，安撫中東的安倍. December. 30, 2019 08:01. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本政府高層人士將在年底和年初陸續訪問中東及鄰近國家。據悉，由於日本政府27日正式決定派遣自衛隊前往中東海域，需要為此獲得諒解。 據《朝日新聞》等媒體29日報道，日本防衛大臣河野太郎前壹天視察了駐紮在非洲東部吉布提的自衛隊部隊。河野還會見了吉布提國防部長布魯漢，就向中東海域派遣自衛隊的決定內容進行說明並請求給予理解。目前，日本在吉布提設有據點，擁有壹艘護衛艦和兩架P-3C巡邏機，執行亞丁灣附近海盜處置任務。 此前的27日，日本政府在內閣會議上決定向亞丁灣、阿拉伯海北部、阿曼海等公海派遣約260名海上自衛隊、壹艘護衛艦（高波艦）和兩架P-3C巡邏機。這是應美國特朗普政府7月組建聯合艦隊以保護中東霍爾木茲海峽海上安全的要求而做出的決定。只是考慮到與傳統友好國家伊朗等中東國家的關系，打出的名義是旨在確保日本船舶安全的“調查與研究”。活動範圍也排除了毗鄰伊朗的霍爾木茲海峽和波斯灣。 日本首相安倍晉三也出席了29日播出的BS富士節目，親自表明了年初訪問中東國家的計劃。日本政府正與沙特阿拉伯等中東相關國家協調安倍首相明年1月中旬前後出訪。據悉，安倍也將向有關國家解釋派遣海上自衛隊的背景並尋求對方的理解。

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