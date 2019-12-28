HDC集團簽訂總金額為2.5萬億韓元的韓亞航空收購合同. December. 28, 2019 07:56. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 韓亞航空在公司成立的第31個年頭迎來新東家，大股東將從錦湖集團變為HDC集團。 錦湖產業27日對外表示，已經與HDC現代產業開發•未來資產財團簽訂了股份買賣合同(SPA)。 財團首先將以每股4700韓元的價格收購錦湖產業持有的韓亞航空舊股6868.8063萬股，收購金額為3228億韓元。另外，財團還將投入2.1772萬億韓元用於收購全部新股的第三方分配有償增資。收購總金額為2.5萬億韓元。 在全部收購金額中，HDC現代產業開發公司計劃投資2.0101億韓元，確保韓亞航空公司約61.5%的股份。作為財務投資者(FI)參與的未來資產大宇公司負擔4899億韓元，擁有約15%的股份。此次收購對象中包括韓亞航空子公司釜山航空、首爾航空、韓亞航空IDT、錦湖度假村等。HDC集團會長鄭夢奎表示：“將盡快穩定韓亞航空，與HDC集團一起在多個領域創造協同效應。”

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