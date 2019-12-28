\憲法法院駁回“慰安婦協議”，針對外交協議說好說歹當繼續謹慎. December. 28, 2019 07:56. . 憲法裁判所27日駁回了主張2015年朴槿惠政府的慰安婦協議違憲的憲法訴願。“為實現民主化的律師團體”（民律）代理慰安婦受害老人和遺屬，認為當時韓日慰安婦協議內容中“最終、不可逆轉的解決”壹詞有問題，以侵犯基本權利為由，提交了憲法訴願。外交部主張：“慰安婦協議不是具有法律效力的條約，不過是外交協議，不能認為是在行使國家機關的公權力。”憲法法院對外交部的主張表示贊同。 2015年，當時朴槿惠政府與日本政府簽訂了協議，其內容是日本政府承認對慰安婦受害者負有責任，日本政府向韓國政府設立的慰安婦受害者援助財團出資10億日元（約100億韓元）。但是文在寅政府不承認這壹協議，去年解散了財團。但是協議本身並沒有正式失效。日本仍然要求遵守協議。 昨天憲法法院的決定具有重大意義，表現出司法機構對外交協議的介入有所克制。但是，憲法法院表示，“慰安婦協議是韓日兩國協商過程中的政治協議”，“但是並不能因為這壹協議，就認為慰安婦受害者的賠償請求權已得到處理，或韓國政府的外交保護權已經消失。”法律效力正如憲法法院判斷的那樣。但是，有行將簽訂條約的外交協議，也有以不簽訂條約為宜的外交協議。如果憲法法院將不是條約的所有外交協議單純地降格為政治協議，那麽今後哪個國家會與韓國進行誠實的外交協商呢？ 朴槿惠政府2015年急於與日本政府簽訂慰安婦協議的契機，是2011年憲法法院的另壹個決定。當時憲法法院作出了違憲裁定，認為韓國政府不與日本政府解決慰安婦糾紛，是政府未盡應盡義務的不作為行政。根據當時憲法法院的決定，朴槿惠政府急於就慰安婦問題達成協議，其結果是簽訂了倉促的協議。即使得不到賠償，也應該首先道歉，但憲法法院的決定反而縮小了政府的外交空間。希望昨天憲法法院的決定能成為回顧外交特殊性的契機。

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