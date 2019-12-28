“就像板索裏一樣...努力成為與市民互動的警察”. December. 28, 2019 07:57. by 趙健熙 becom@donga.com. “說唱藝人要在板索裏舞臺上應對各種突發情況。我將發揮這種經驗和素質，成為一名善於現場應對的警察。” 27日上午畢業於中央警察學校，成為警察新人的國樂人出身的張承旭(31歲)巡警在與本報的通話中這樣表達了自己的抱負。 張巡警畢業於中央大學國樂系，是在釜山國樂大展上獲得銀獎的實力派說唱能力。 他說，就像與觀眾互動，搭建舞臺的板索裏一樣，與受害者有同感，但需要發揮隨機應變作用的治安工作，讓他覺得有吸引力，於是向警察之路發起了挑戰。 當天與張巡警一起成為正式警察的中央警察學校298期2994名畢業生中，體育選手出身者特別多。青少年足球國家代表隊出身的鄭勝洙(26歲)巡警說：“在實習時穿著警服上街和市民見面，就像站在球場上時一樣不由心跳加速。將充分利用選手時期鍛煉出的體力。”射擊世界杯國家代表選手出身的金恩惠(33歲•女)巡警、職業棒球選手耐克森英雄(現Kiwoom)選手許勝赫(29歲)巡警、19歲以下橄欖球國家代表選手出身的文洙(33歲)巡警等人也將在警察崗位上開始第二個人生。 朴成敏(29歲)巡警繼父親和爺爺之後，繼承了第三代警察的家譜。據說，朴巡警看到父親在制服犯人時鼻骨骨折，覺得與其說害怕，不如說是帥氣和自豪。朴巡警表示：“我也想投身其中，守護市民的安全，感受由此帶來的滿足感。”金民洙(26歲)巡警的父親是現任警察金東一警監，外公張東五在警察工作時殉職。 在韓國政策廣播院(KTV)國民廣播和佛教廣播擔任播音員的金敏善(33歲•女)巡警說：“總是在事件發生之後才得知消息，對此感到遺憾，想成為事前可以進行預防的警察。” 朴成浩(28歲)、李素珍(27歲•女)、田多潤(26歲•女)巡警作為綜合成績最優秀者獲得了警察廳長獎。警察廳廳長閔甲龍在致辭中就檢警調查權調整法案表示，“我國警察在《刑事訴訟法》制定66年之後，警察將成為調查的完整主體的歷史瞬間近在眼前。請繼承高貴的警察精神，積極展開活動。”中央警察學校於1987年建校，今年是建校32周年。95%以上的警察都從這裏畢業。如果9級警察公務員考試合格，將在忠北忠州市中央警察學校接受調查法律、現場應對等3~4周的培訓後被任用為巡警。

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