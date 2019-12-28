李升佑轉會比利時4個月後迎來聯賽首秀. December. 28, 2019 07:57. by 李沅柱 takeoff@donga.com. “韓國足球希望之星”李升佑(21歲•照片)在轉會到比利時職業足球聖圖爾登隊約4個月後，終於迎來了自己的聯賽首秀。 27日，在比利時貝弗倫的弗雷德裏克球場結束的與華斯蘭德隊的2019~2020賽季比利時足球甲級聯賽第21輪客場比賽中，李升佑在球隊0比1落後的下半場第24分鐘替補登場，一直踢到比賽結束。雖然李升佑作為2線攻擊手活躍地馳騁在球場上，但是沒能實現助攻或進球。聖圖爾登隊最終以0比1負於對手，目前積23分(6勝5平10負)，在16支球隊中排名第11位。 2011年李升佑在西班牙FC巴塞羅那所屬的U14梯隊Infantil A隊開始海外生活，2017年轉會到意大利甲級聯賽維羅納隊，8月30日他轉會到了比利時聯賽。聖圖爾登隊在當天比賽後將休息3周左右，於明年1月19日在主場展開聯賽比賽。

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