日本：“將向中東海域派遣海上自衛隊”. December. 28, 2019 07:57. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本政府27日在閣議（國務會議）中決定，將向中東海域派遣約260名海上自衛隊員。日本同時將派遣壹艘海上自衛隊護衛艦和兩架P3C巡邏機。雖然名義上是以收集情報為目的，但如果自衛隊介入武力沖突，可能會引發違憲爭議。 日本政府的這壹決定，是在美國特朗普政府7月邀請日本加入為中東霍爾木茲海峽海上護衛的聯合艦隊5個月後作出的。日本決定不參加由美國主導的聯合艦隊，獨自收集情報，照顧到了傳統友邦伊朗。活動範圍也確定為阿曼灣、阿拉伯海北部和也門附近的曼德海峽等3個海域的公海，把鄰近伊朗的霍爾木茲海峽和波斯灣排除在外。 護衛艦（高波艦）將於明年2月初出航。P3C巡邏機決定使用派往索馬裏海峽的兩架巡邏機。作為旨在阻止自衛隊活動的裝置，決定以壹年為單位通過國會報告程序，由內閣會議決定是否延長任務。 日本政府以防衛省設置法為基礎的“調查與研究”作為派遣的法律依據。在這種情況下，武器的使用僅限於正當防衛和緊急避難。因此，在緊急狀態下，可以根據自衛隊法的“海上警備行動”，在不達到武力行動的範圍內使用諸如警告射擊等壹定範圍的武器。但是，如果發生自衛隊介入武力沖突的情況，將不可避免地引發違反憲法的爭議。

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