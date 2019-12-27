朝野政黨應承諾處理《選舉法》，先處理預算、民生法案. December. 27, 2019 07:46. . 共同民主黨決定將原定於昨天召開的國會全體會議推遲壹天，於今天處理《公職選舉法》修訂案。在對《選舉法》的無限制辯論結束的情況下，臨時國會會期重新開始，就可以不經無限制辯論直接進行表決。由泛執政圈“4+1”協議體制定的選舉法在全體會議上獲得通過已進入讀秒階段。 自由韓國黨代表黃教安昨天在對國民的呼籲書中表示：“（如果強行處理選舉法）將尋求壹切合法手段，使被改壞的選舉法成為無用之物。”其宗旨是創建比例專門衛星政黨“比例韓國黨”。執政黨雖然表示從未考慮過針鋒相對的“比例民主黨”，但這種可能性仍然存在。群小野黨內部也有人提議修改選舉法，從根源上封鎖諸如“比例韓國黨”等衛星政黨的建立。排除第壹在野黨、由“4+1”協議體隨意制定畸形修正案，再制定“修正修正案”，就是想再次修改本來就是破爛不堪的《選舉法》。 如果這種選舉法在全體會議上得以通過，朝野就選區劃分問題將展開激烈的心理戰。在253個選區中，如果超過人口上限的世宗、江原春川、全南順天3個選區分別被分區，其他3個選區的整合將不可避免。據悉，隸屬於“4+1”協議體的群小野黨決定，在挽救形勢有利的湖南圈選區的同時，縮減3個首都圈選區。繼《選舉法》之後，如果連劃分選區都由把第壹在野黨排外之外的“4+1”協議體按照密室決定推進，選舉的公正性就會消失。 國會議長文喜相23日提前了《選舉法》提交順序後，接連出現了“阻擾議事（無限制辯論）”，年內處理預算附屬法案和民生法案變得前景不明。如果《選舉法》處理完畢，圍繞《高層公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）法》的處理，將再次展開“無限制辯論”。如果作為明年政府預算法律依據的預算附屬法案的處理拖到明年，政府預算的執行將不可避免地出現問題。民生法案中的《兵役法》修正案是代替今年到期的現行《兵役法》的法案。如果年內處理無果，預計即將實行代替服役制的兵務行政將出現大混亂。即使進行政治攻防，也不能把民生當作人質。朝野雙方至少應該首先就優先處理預算附屬法案和民生法案達成協議。

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