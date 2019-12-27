惡魔經紀人. December. 27, 2019 07:46. by 李恩澤 nabi@donga.com. 帶領柳賢振前往多倫多藍鳥隊的經紀人斯科特•波拉斯被球隊相關人士稱為“惡魔”。因為他總能用絢爛的協商手法，使球員的合同規模超過市場價值。要麽拖延時間讓球隊頭疼，要麽制造球隊之間的競爭格局，以此擡高身價。為了簽訂大型合同，他雇用了球探、體能教練、體育心理學家以及計算機工程師和經濟學家等。所以，球員們稱他為“天使”。 此次柳賢振和多倫多隊的合同在金額方面非常成功。雖然沒能達到公開承諾的1億美元，但從自由簽約選手(FA)市場趨勢來看，4年8000萬美元也是很好的條件。波拉斯過去曾經的談判手法是，雖然雙方只相差5萬美元左右，但還是會擱置談判，考慮到這一點，8000萬美元應該是他能爭取到的最高金額。對於多倫多來說，波拉斯無疑是個魔鬼。 但是，波拉斯是否是柳賢振的天使還是個疑問。錢雖然拿得多了，但為了拿到錢選擇的球隊卻並不太滿意。選手們說錢就是自尊心。所以尋找波拉斯，結果是令人滿意的。但是，從朴贊浩、秋信守等過去通過波拉斯簽下大型合同的韓國MLB球員的事例來看，我們不得不重新思考成功的合同到底是什麽。 經紀人的作用主要有兩個。那就是進行管理讓球員最大限度地發揮水平，把握市場，把球員的身價提高到峰值。如果這兩件事都得到滿足，那將是最佳合同。但波拉斯只專註於身價。從沒有聽說，擱置球員的適應因素不管，和俱樂部進行拉鋸戰的故事。因此，他主要與只用錢排隊的人進行協商。也就是說，外國選手的適應(管理)問題非常重要。 回想起在洛杉磯道奇隊效力時期的朴贊浩，現在的存在感是很大的遺憾。因為2001年他與得克薩斯騎警隊簽訂的大型FA合同(5年6500萬美元)以“吃完就跑”的汙名收場。雖然說受傷是問題，但更多的是環境問題。當地球探也表示：“此前已習慣於道奇隊的管理的樸贊浩在得克薩斯隊即使出現傷病也無法說出口，只能養傷，而球隊和媒體的指責最終讓他失去了自信。”秋信守的情況也大同小異。波拉斯促成的巨額合同被認為是最差的，球員的自尊心和榮譽受到了極大的傷害。風光在人前，背後卻是滿身瘡痍。 這一次，波拉斯的選擇也沒什麽兩樣。多倫多隊是一支擊球手實力很強的美國聯盟球隊，球隊身處強隊雲集的東部賽區。主場球場對擊球手也很有利。柳賢振是具有受傷危險性的選手，在本賽季投出了很多球，因此不能排除後遺癥。但是身處加拿大的多倫多隊並沒有像道奇隊一樣管理亞洲選手的秘訣。熟悉亞洲球員的球隊知道如何才能讓他們發揮出最佳的性能。等待的時候會等待，需要的時候會填補。這一點與球隊成績掛鉤。 看到前輩們的事例後，柳賢振也許會從另一個角度進行思考，但既然與波拉斯聯手，就無法擺脫他的節奏。雖然一度有報道稱“柳賢振想要與一支距離洛杉磯很近的西部球隊簽約”，但波拉斯的一句話“在首爾無論哪裏都離得很遠”，穩定了局面。 波拉斯是柳賢振的天使還是惡魔最終還是取決於柳賢振本人。在與現在不同的環境下，他會有4年的時間來得到評估。比起創造韓國投手FA最高額記錄，希望他能成為第一個成功完成FA合約的韓國選手。這就是自尊心。

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