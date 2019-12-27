在20歲以下世界杯上率領韓國國奧隊首次獲得FIFA大賽亞軍的鄭正龍主教練. December. 27, 2019 07:47. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “這是在取得有價值的成果的同時，新的挑戰已經開始，人生中不會出現第二次的一年。” 今年6月在波蘭結束的國際足聯(FIFA)20歲以下世界杯上，率領韓國國奧代表隊歷史上首次獲得FIFA主管大賽亞軍的“諸葛龍”(諸葛亮+鄭正龍)鄭正龍主教練(50歲)這樣定義即將過去的2019年。 除了“老幺哥哥”李康仁(18歲•瓦倫西亞)之外，沒有其他拿得出手的明星，“進入16強都不易”，率領這樣的韓國隊獲得亞軍的鄭主教練包攬了韓國體育獎最佳教練獎和亞洲足球聯盟(AFC)最佳男教練獎。 從明年開始，鄭教練將首次踏足職業舞臺。鄭教練從2006年開始擔任大韓足球協會專職教練，集中培養青少年，上月28日他就任K2聯賽首爾衣戀隊主教練。 26日在京畿加平郡某度假村見到的鄭教練說：“我一直在和周圍懷疑的眼光作鬥爭，對於我來說，我並不害怕進行新的挑戰。”畢業於慶一大學後在實業隊衣戀、彪馬等隊效力的他，在現役時期沒有各年齡段國家代表選手的經歷。一直作為足球界的“土湯匙”生活的鄭教練通過20歲以下世界杯改變了周圍的評價。 在世界杯上，鄭主教練展現出了在上命下服文化中過著現役生活的40、50多歲的指揮者和反抗權威主義，重視公正性等價值的“Z一代”(1999~2001年出生)之間夢幻般的融合。“比起反復說‘不要’，在要求選手自律的節點上，帶來了分階段允許選手使用手機等變化。球員們首先信任我，這讓我們的關系更加緊密。”鄭教練表示，自己的領導力不是嚴厲的父親或可怕的大哥類型，而更接近於叔叔類型。“叔叔的話偶爾不聽不是也可以嗎？說給零用錢的話，會很好地追隨你....” 在20歲以下世界杯成員中，吳世勛(尚州)、嚴元相(光州)等入選了將參加2020年東京奧運會最終預選賽(明年1月)的22歲以下國家代表隊名單。目前，李康仁正在與俱樂部協商抽調事宜，他還沒有確定是否與國家隊會合。鄭教練對弟子們留下了囑咐的話。“長身(193厘米)的吳世勛擁有制空權，腳下速度很快的元相希望他能利用速度帶動球隊的進攻。世界杯的經驗將成為巨大的財富。”據悉，李康仁在世界杯之後，也會偶爾與鄭教練進行個人聯系。對此，鄭教練笑著說：“說如果自己無聊的話，會聯系我‘什麽時候見一次面’。”他還說，“康仁為了彌補自己的弱點(參與防守的能力)而努力，結果被罰下場。我認為這一點是值得肯定的。” 鄭教練決心以“叔叔領導力”為基礎，在3年內帶領首爾衣戀升上K1聯賽，與FC首爾隊達成“首爾德比”。從2015年開始參加K2聯賽的衣戀隊目前還沒有過升入K1聯賽的經驗。最近兩個賽季連續排名倒數第一。鄭教練笑著說：“不久前在演講會上表明了帶領球隊升入K1聯賽的抱負，當時在場的首爾隊主教練崔龍洙看著我笑了。所以我說‘FC首爾降入K2聯賽的話，德比就不能成行了，因為我們到時會升到K1聯賽的’。” 作為U20世界杯亞軍，鄭教練有一個未能兌現的承諾。他說：“如果奪冠，我會盡情跳舞。”記者問鄭教練“如果率領衣戀隊成功升入K1聯賽，屆時會看到您的舞蹈嗎？”，對此他表示，“跳舞的場面應該會展開吧。不，我覺得還能做比這更厲害的東西。”

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