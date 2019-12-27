中國試射把美全境納入射程的潛射導彈，還與俄、伊舉行聯合軍演. December. 27, 2019 07:47. by 李世亨, 尹完準 turtle@donga.com,zeitung@donga.com. 在美國繼續對伊朗實施空前嚴厲的制裁的情況下，中國和俄羅斯將與伊朗壹起在印度洋北部和阿曼海舉行歷史上首次海上聯合軍事演習。中國還試射了可以打擊美國全境的洲際彈道導彈級核彈頭的潛射彈道導彈，展示了肌肉。中國與俄羅斯攜手與美國對抗的態勢仍在持續，引起了人們關註。 據美聯社和伊朗梅爾通訊社25日報道，三國海軍參加的這次演習名為“海洋安全帶”，在27日至30日期間舉行。該地區是海灣的入口，且靠近世界最大的原油運輸海域霍爾木茲海峽。伊朗軍方說：“這次演習的目的是加強中東地區的國際貿易安全。伊朗、俄羅斯和中國交換安全經驗、對抗恐怖主義和海盜行為，是最重要的目標。” 但此次演習是為了支援因美國退出《中程核力量條約》及經濟制裁而陷入困境的伊朗，很多人認為這是中國和俄羅斯在中東地區對抗美國的舉動。 為加大對伊朗的軍事壓力，美國與友好國家結成了在海灣海域活動的海軍軍事聯盟“霍爾木茲護航聯盟”，中國和俄羅斯對此表示，“威脅中東地區的穩定”。值得關註的是，韓國也有可能根據美國的要求，向霍爾木茲海峽派兵。 美國表示，伊朗直接介入了也門胡塞反政府武裝宣稱是自己所為的今年9月針對沙特阿拉伯國營石油企業阿美石油公司的石油生產設施和油田的無人機及導彈攻擊，正在加大對伊朗的壓力。美國在阿美石油公司遇襲事件發生後，向沙特增派了美軍，並增設了導彈防禦系統。 伊朗表示，將利用此次演習擴大與中國、俄羅斯的軍事合作。據伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗海軍少將何塞因·漢紮迪說，“這次演習是伊朗與中國、俄羅斯海軍廣泛合作的壹部分，其中包括潛艇和驅逐艦的生產”。也有預測稱，像巴基斯坦這樣反美傾向較強的國家今後有可能參加中國、俄羅斯、伊朗的聯合軍事演習。 中國22日在渤海向西試射了射程為美國全境的洲際導彈級潛射導彈“巨浪-3”。中國官方媒體“觀察者網”沒有直接提及發射“巨浪-3”的事實，但表示：“在北京看到了奇怪的雲層（導彈軌跡）”，“中國政府以20日至27日在渤海實行軍事任務為由發布了禁航令。” 據悉，“巨浪-3”是從中國的094型戰略核動力潛艇上發射的。該導彈射程達1萬公裏，被認為可以搭載核彈頭打擊美國本土。

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