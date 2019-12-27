美國中餐館逐漸減少的原因. December. 27, 2019 07:48. by 朴湧 parky@donga.com. 舊金山市有著美國歷史最悠久的唐人街，5年前這裏的每10家餐館中就有壹家是中餐館。今年減少到0.88家。 美國的中餐館是象征不停工作的亞裔移民的工作場所，甚至可以說，在大多數商店關門的聖誕節裏，中餐館也是為數不多幾個可以外出就餐的餐廳。但在世代交替的變化中，中餐館開始走下坡路。分析指出，中餐館數量的減少主要得益於亞裔移民社會的變化，包括第壹代移民的退休和子女壹代進入其他高收入行業。 據美國《紐約時報》24日報道，餐館點評網站“YELP”的統計顯示，在紐約、舊金山、芝加哥、華盛頓等美國20個大城市的餐館中，中餐館所占比重已從2014年的7.3%降至6.5%。報道說，這壹期間20個大城市的餐館數量增加了1.5萬家，而中餐館數量則減少了1200家。 但這並不意味著美國人對中國飲食的興趣減少。“YELP”網站中餐館的頁面瀏覽比重和平均評分都沒有下降。同期形成對照的是，同為亞裔的韓國、印度、越南餐廳的比重則在穩步上升。 1966年中國文化革命後，大批華裔移民前往美國尋找自由和機會。語言、技術等不足的他們為了生計開設了餐廳。第壹代移民為了給子女提供其他機會而出現的教育熱，開始在子女壹代中見效。 根據2015年至2019年美國人口普查統計，第壹代華裔移民從事最多的個體經營是餐館。第二代改為計算機服務業、牙科等。在子女教育熱高漲的韓裔移民社會，也出現了類似的現象。第壹代移民在餐館工作最多，但第二代卻變成了咨詢、內科醫生等高收入行業。哥倫比亞大學社會學教授珍妮弗·李在接受《紐約時報》采訪時分析說：“子女們正在恢復第壹代移民到美國時失去的經濟地位。”

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