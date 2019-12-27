美國出動至少22架偵察機的費用達數百億，成為防衛費磋商新變數. December. 27, 2019 07:48. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鮮預告“聖誕禮物（挑釁）”的“D-day（來臨日）”（25日）已經過去，但美國絲毫沒有放松對朝監視。簡直是在對韓半島壹帶進行地毯式轟炸，傾瀉各種偵察資產。 美軍繼25日壹次性投入“聯合之星”（E-8C）地面監視偵察機等5架主力偵察機後，26日又派遣3架偵察機前來韓半島，密切掌握朝鮮發射洲際彈道導彈和潛射彈道導彈的跡象。 據軍用飛機追蹤網站“飛行器關註”透露，從26日淩晨到下午，從“聯合之星”開始，兩架“眼鏡蛇球”（RC-135S）導彈監視偵察機依次從沖繩嘉手納基地起飛。特別是接連向東部海域投入了能夠追蹤導彈、彈頭的軌道的“眼鏡蛇球”。韓國軍方負責官員表示：“幾乎24小時都在盯著江原道元山和鹹鏡南道新浦的潛水艇、潛射導彈基地的動向。”也就是說，美國傾向於朝鮮會把發射洲際導彈挑釁作為“最後的籌碼”、發射潛射導彈。 韓國軍方內外普遍認為，朝鮮預告聖誕節禮物後，美國投入的偵察資產規模前所未有。朝鮮外務省負責美國事務的副相李泰成3日發表談話，強調年底談判的時限，並表示“拿什麽作為聖誕節禮物，取決於美國的決心”，到目前為止，美國已向韓半島投入7種、至少22架以上的偵察機。 在朝鮮發出挑釁預告的當天，以投入“聯合之星”和總共只有兩架的“戰鬥派遣”（RC-135 U）電子偵察機開始，美軍相繼投入“聯合鉚釘”（RC-135 W）、“全球鷹”（RQ-4）高空無人偵察機、信號情報偵察機（EP-3）、反潛巡邏機（P-3C）等，幾乎每天都為監視朝鮮而飛臨韓半島。其中，來自駐日美軍的“聯合之星”和“眼鏡蛇球”兩機組合，以“每天兩班制”事實上對朝鮮進行了“全部投入”地監視。“全球鷹”和“聯合鉚釘”等也在以短則壹天、長則兩三天的間隔，出現在首爾等首都圈上空。 韓國軍方相關人士表示：“在東北亞部署的偵察機中，幾乎大部分兵力都投入到了監視朝鮮方面。”因為22架戰鬥機是美軍故意通過“飛行器關註”等手段向朝鮮施壓而披露的數字，如果包括非公開偵察活動，估計數量會更多。 據推測，為遏制朝鮮聖誕節挑釁而投入的這些美國偵察資產的展開費用也不容小覷。只計算展開費用（燃料費等），還是包括整體運營維持費用（地上滯留費用、人工費等），預計壹次出動需要數億乃至數十億韓元。據悉，駐韓美軍的核心監視資產U-2偵察機壹次飛行需要100萬美元（約11億韓元）。如果從駐日美軍基地起飛，勢必需要更多的費用。軍方消息人士表示：“朝鮮發出聖誕禮物警告後，至今為止投入到韓半島的美國偵察機的啟動費用可能超過數百億韓元。” 美國將在年底和新年初“滿負荷運轉”偵察機，全力監視朝鮮。對此，有分析認為，如果年末、新年初以後朝鮮的挑釁征兆仍然平靜，特朗普總統可能會將偵察機的對朝監視費用包括在駐韓美軍防衛費分攤額中，向韓國提出要求。也就是說，他們會主張美國動用了韓國軍隊不具備的高價偵察戰鬥力，阻止了朝鮮的挑釁，因此有可能在推遲到明年的《韓美防衛費分攤額特別協定》磋商中，展開要求支付對朝偵察費用的攻勢。韓國政府壹名相關負責人表示：“如果韓國對偵察費用感到為難，美國可能會大幅減少平時偵察機的展開次數或要求韓國引進相關偵察資產。”

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