柳賢振出國，多倫多特級助手將是“希望之星三劍客”. December. 26, 2019 07:33. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 在洛杉磯道奇隊，柳賢振(32歲)得到了老將捕手拉塞爾•馬丁(36歲)和2019國家聯盟最有價值球員(MVP)科迪•貝林澤(24歲)等人的充分幫助。柳賢振在與馬丁配合的20場比賽(130又三分之二局)中，取得平均責任失分1.52的優異成績。外野手貝林澤以47個本壘打、115打點的強大火力和滴水不漏的防守支援了柳賢振。 轉戰多倫多藍鳥隊的柳賢振要想活躍在“激戰戰場”美國聯盟(AL)東部賽區，需要隊友們的支援。進入球隊重建期的多倫多隊，部署了未來發展潛力很大的“希望之星三劍客”。2019賽季成功進入頂級聯賽的他們有一個共同點，那就是三人都是美國職業棒球大聯盟“傳奇”的第二代。 最受關註的新星是3壘手弗拉基米爾•小格雷羅(20歲)。 格雷羅的父親是2018年入選棒球名人堂的“怪獸”弗拉基米爾•格雷羅(MLB總擊球率0.318，449個本壘打)。從二流職業聯賽時期開始作為特級希望之星受到關註的小格雷羅在本賽季的123場比賽中取得了擊球率0.272和15個本壘打的成績。他在7月份的全明星賽本壘打大賽上擊出了歷史上最多的91個本壘打，展示了從父親那裏繼承的天生神力。雖然當時在決賽中以1個本壘打之差輸給了皮特•阿隆索(紐約大都會隊)，失去了冠軍，但給人留下了深刻的印象。 2015年進入棒球名人堂的克雷格•維齊奧(總擊球率0.281，291個本壘打)的兒子，2壘手凱文•維齊奧在本賽季參加的100場比賽中的擊球率為0.234。 雖然攻擊力稍弱，但憑借出色的防守能力，他在AL新人王的投票中名列第五。遊擊手博•比塞特直到7月才參加頂級聯賽，雖然只參加了46場比賽，但取得擊球率0.311和11個本壘打的成績，顯示出良好的擊球指標。他的父親丹特•比塞特(總擊球率0.299，274個本壘打)職業生涯主要效力於科羅拉多洛磯隊，曾4次入選全明星隊，是一名非常有實力的巨炮手。 與柳賢振組成搭檔的接球手是有著兩年頂級職業聯賽經驗的丹尼•詹森(24歲)。詹森是一名防守型接球手，他有著出色的Framing和攔截能力。據棒球統計網站Fangraphs透露，詹森的Framing數值(把掛在好球區邊緣的球變成好球的能力)為8.1，排在MLB全體第8位。這與攻擊好球區每個角落的柳賢振的投球風格十分匹配。MBC Sports Plus解說員宋載宇表示：“多倫多隊以球隊歷史上規模最大的自由簽約選手(FA)合同引進柳賢振，是因為球隊有在2、3年後與這些有潛力的選手一起騰飛的計劃。將與柳賢振的合同期限定為4年也是考慮到了這一點。”

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