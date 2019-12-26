房地產政策，考驗本屆政府的實力. December. 26, 2019 07:33. by 申然琇 ysshin@donga.com. 文在寅總統上個月在同國民對話時表示“房地產價格正在趨於穩定”時，可能有很多人已經崩潰。首爾市民們目睹了自己租住的公寓的交易價格在三四年間上漲了50%、熟人的房價也上漲了5億∼10億韓元。沒能搭上這壹撥漲價潮流的大多數人和青年們絕望地說：“現在永遠都不可能在首爾擁有自己的家了。”如果首都地區有公寓出售，即使是末班車也要搭乘的人也會蜂擁而至，共有2萬人申請購買187套公寓。到底是誰遮住了總統的眼睛和耳朵？ 據說，政府和執政黨認為，在過去10年保守政權時期，由於將房地產作為扶持景氣的手段，大幅放寬限制，導致房價從2015年開始上漲。說得有理。但是從2017年起到今年為止的上漲，是無可辯駁的。是不是政府因為摸錯了房地產市場而助長了“腫漲”？ 政府在2年半的時間裏共出臺了18次房地產對策。但是房價持續上漲，在此期間首爾公寓的中位價格從6億韓元上漲到了8.7億韓元。就這2.7億韓元，普通人即使努力工作10∼20年，也很難積攢。公共機關韓國鑒定院表示，首爾公寓價格平均上漲了10%，KB國民銀行認為上漲了20%。機構之間存在如此大的差異，這首先就是壹個問題。沒有正確的統計，就不可能出臺正確的政策。 多住宅擁有者也增加了。去年擁有多套住房的人數為220萬人，比前壹年增加了7.3萬人。政府於2017年收緊了普通人的貸款，提高了稅金，把所有優惠送給了真正擁有多住宅的租賃業主。批評之聲不絕於耳，雖然這次“12·16”對策中減少了壹些優惠，但讓他們交出房子的誘因仍然不夠。租賃業主甚至有義務持有壹段時間，這被認為是“捂盤惜售”的原因。 近年來，加拿大、澳大利亞、新西蘭、新加坡等許多國家因中國人投資住房價格暴漲，加強了對外國人的限制。韓國也有報道稱外國人5年間在首爾江南和馬龍城（麻浦、龍山、城東三區）購買了超過1萬套公寓，但是政府連現狀也未能掌握。外國人沒有受到貸款限制，本國國民反而受到了逆歧視。 首爾的無住宅家庭超過200萬戶，占全體的50%。雖然全國的住宅普及率超過了100%，但首爾的很多住宅因老舊而面臨消失的狀況，國民希望居住的新住宅也仍然不足。要想滿足“自己買房”的願望，無論是讓多套住房者把房子交出來，還是搞活重建再開發，都要在人民希望的地方多提供更多住房。 提高多住宅擁有者的擁有稅，收緊貸款，抑制投資等投機需求是必要的。但是，這壹期間政府的對策是否及時、適當，還是個疑問。不能在部門之間出現分歧、或者在房價上漲之後，采取馬後炮的應對措施，而應該由各部門合作，先發制人進行應對。就算是被部分人罵作容忍不勞而獲，也需要利用人的心理和市場力量推出精準的政策組合。 在人口占全國壹半的首都地區，如果房地產價格暴漲，即使再怎麽提高最低工資、緩解收入不平等現象，平民的生活也不會好轉。要動用壹切可用手段穩定房地產價格，支持老百姓擁有自己的房屋。國民要求的不是只有善意的政府，而是真正具有穩定民生的“實力”的政府。未來的房地產走勢，將成為體現現政府政策實力的壹個試金石。

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