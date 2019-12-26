“破布選舉法”將導致比例衛星政黨，如果強行實施將給憲政史帶來汙點. December. 26, 2019 07:34. jyw11@donga.com. 將自由韓國黨排除在外的泛執政圈“4+1”協議體制定了《公職選舉法》修訂案，旨在推遲處理這壹法案的阻撓議事冗長演講（無限制辯論）已於昨晚12點結束。阻擾議事演講本來是在野黨的合法妨礙議事的戰術，但執政黨議員們卻首次進行了贊成《選舉法》的無限制辯論。如果改而進入臨時國會的會期，進行過冗長演說的法案可以立即進行表決。執政黨表示，將在新會期開始的今天，提交《選舉法》進行表決。 “4+1”選舉法由“選區（253席）+政黨名簿比例代表（17席）+準聯動型比例代表（30席）”3種組合構成。能在選區確保較多議席的院內第壹、第二大黨的比例代表份額將大幅減少。在適用50%聯動率的30個比例代表席位上，院內第壹、第二大黨的份額幾乎消失，將由群小野黨拿走。因為要保障在選區死票中被拋棄的群小野黨的份額，第壹、第二大黨在政黨投票中獲得的票大部分會成為廢紙。具有同樣價值的選區投票和政黨投票的均衡將被打破。更何況，在保留帝王式總統中心制的情況下，只借用內閣制國家德國式聯動型比例代表制，無異於是只把有利因素加進去的選舉法“改劃選區”。 自由韓國黨表示，如果該選舉法獲得通過，將成立專門用來分享比例代表份額的衛星政黨“比例代表韓國黨”。執政黨內部也出現了“應該組建比例代表民主黨進行對抗”的意見。但是，執政黨為了處理高層公務員犯罪調查處法，向群小野黨贈送了選舉法禮物，卻不能不看群小野黨的臉色，陷入了左右為難的境地。 群小野黨雖然在最後階段的協商中把撤回“惜敗率制”包裝為“大局決斷”，實際上卻確保了聯動型比例代表的份額。在封鎖第壹、第二大黨進入的情況下，擴大了群小野黨的議席蛋糕。因此，有人指出，群小野黨實際上起到了執政黨的衛星政黨“比例民主黨”的作用。另外，選區多在湖南地區的群小野黨向執政黨施壓，也救活了很多原本屬於合並對象的湖南選區。以尾巴搖動身體的懸崖邊談判，實利盡收，還包裝成“改革”，是不知羞恥的行為。 歷來有關“選舉規則”選舉法的協商，從來沒有這樣單方面進行。在排除第壹在野黨的情況下進行的“4+1”密室協商中成為破布的選舉法，只能提供政治伎倆的借口。如果這種選舉法被單方面處理，將成為我國憲政史上的壹大汙點。

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