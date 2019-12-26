朝鮮的聖誕節“禮物”究竟是什麽，大家都只能盯著金正恩. December. 26, 2019 07:34. by 黃仁瓚記者、尹相虎 軍事記者 hic@donga.com,. 朝鮮曾預告25日將送給美國“聖誕禮物”，美國當天罕見地出動4架偵察機前往韓半島結網進行監視。就朝鮮挑釁的可能性，美國總統特朗普施壓表示，“如果發生驚人的事情，將非常成功地處理”。但他同時表示，“說不定他（朝鮮國務委員會委員長金正恩）會送來壹份精美的禮物。”他壹方面強調首腦間的親密關系，又同時發出了不要進行發射洲際彈道導彈之類的高強度挑釁的施壓和懷柔信息。 據軍用飛機動向追蹤網站“飛行器關註”25日稱，美國空軍的“聯合鉚釘”（RC-135 W）、“聯合之星”（E-8C）、“全球鷹”（RQ-4）、“眼鏡蛇球”（RC-135 S）等4架偵察機，被發現在韓半島上空及東部海域上空對朝鮮進行飛行偵察。他們在24日晚和25日淩晨展開行動，嚴密監視了朝鮮的洲際導彈等地面、潛射彈道導彈等海上動向。這些偵察機打開位置識別裝置，暴露了偵察行動，向朝鮮發出“壹切盡在眼底”的公開施壓信息。 正在休假的特朗普總統當地時間24日在美國佛羅裏達州海湖莊園與美軍舉行視頻會議後對記者說，“說不定與導彈試驗相反，會送來壹個漂亮的花瓶。”他表示：“這絕對無法預知。看看發生什麽事吧。” 韓國政府當局正在關註朝鮮在本周召開黨全體會議、向美國傳達信息的可能性。韓國政府壹名消息人士表示：“最快可能於25日或26日舉行黨中央全體會議。”

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