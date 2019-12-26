民主勞總登上“第1勞總”的寶座，政策影響力將會變大. December. 26, 2019 07:34. by 柳成烈記者•宋慧美記者 ryu@donga.com,1am@donga.com. 全國民主勞動組合總聯盟(簡稱民主勞總)在政府的官方統計中首次超過韓國勞動組合總聯盟(韓國勞總)的工會成員數，以2018年末為基準，登上了國內“第1勞總”的寶座。這距離1995年民主勞總創立以來，已經過去了23年。隨著勞動權力以民主勞總為中心進行重組，預計今後在最低工資和社會對話等政府主要勞動政策決定過程中，民主勞總的影響力將進一步變大。 據雇傭勞動部25日發表的《2018年全國勞動組織現狀》顯示，以去年年末為準，民主勞總的工會成員人數達96.8035萬人，比韓國勞總(93.2991萬人)多出3.5044萬人。國內勞動界有兩個國家中心(產別工會的全國中央組織)，將工會成員人數更多的勞總命名為第1勞總，賦予其代表性。 民主勞總自現政府上臺以來，成員猛增25萬人以上，登上了第一勞總的寶座。同期，韓國勞總也增加了約9萬人，但未能擺脫民主勞總的追擊。民主勞總當天發表聲明稱：“這是燭光抗爭後提高的勞動權擴大要求的結果。作為第1勞總，將感到無限的責任感，走向200萬組織化。” 勞動界分析認為，民主勞總起勢，並將成為現政府公共部門開展正規職政策的最大原動力。在正規職轉換過程中，有組織的非正規職工會大舉加入了民主勞總。曾是法外工會的全國公務員勞動組合(約9萬人)也於去年3月將解職者從工會成員中除名後合法化，政府統計也包括在內。如果全國教職員工勞動組合(全教組•約5萬人)也合法化，那麽民主勞總和韓國勞總的差距將進一步擴大。 預計，今後在最低工資委員會等勞動界參與的70個政府委員會中，民主勞總的影響力將進一步變大。民勞總作為第1勞總應該表現出負責任態度的社會壓力也會越來越大。韓國勞動研究院研究委員鄭興俊表示：“民主勞總不要一味堅持鬥爭路線，應該更多地進行‘戰略性思考’的社會壓力會越來越大。”

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